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Матыцин: «Я очень рад, что чемпионат продолжается»

сегодня, 16:10

Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что все уроки, связанные с обеспечением безопасности участников РПЛ, извлечены при организации чемпионата России в сезоне 2020/21.

Я очень рад, что чемпионат продолжается, был маленький перерыв, и в непростых условиях турнир был продолжен. Сейчас новый этап, надеюсь, что все уроки, связанные с обеспечением безопасности, здоровья, учтены. Очень благодарен РФС, руководству РПЛ, клубам, всем, кто в этот непростой период все-таки нашел в себе смелость и консолидировался, верил, что многие матчи подарят миллионам болельщиков радость, в то, что болельщики снова окажутся на стадионах и смогут испытывать радость от любимой игры.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:03
Отработали лучше чем в Европе.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:11
А как мы рады...вообще не передать
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