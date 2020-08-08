Матыцин: «Я очень рад, что чемпионат продолжается»

Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что все уроки, связанные с обеспечением безопасности участников РПЛ , извлечены при организации чемпионата России в сезоне 2020/21.

Я очень рад, что чемпионат продолжается, был маленький перерыв, и в непростых условиях турнир был продолжен. Сейчас новый этап, надеюсь, что все уроки, связанные с обеспечением безопасности, здоровья, учтены. Очень благодарен РФС , руководству РПЛ , клубам, всем, кто в этот непростой период все-таки нашел в себе смелость и консолидировался, верил, что многие матчи подарят миллионам болельщиков радость, в то, что болельщики снова окажутся на стадионах и смогут испытывать радость от любимой игры.