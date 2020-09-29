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Новиков объявил об уходе из «Динамо»

29 сентября 2020, 13:26

Кирилл Новиков в своем Инстаграме подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».

Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку.

Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку.

Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!

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Все комментарии
офигенный
офигенный
29 сентября в 17:01, ред.
офигеть решение
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 16:00
Эх жаль,что нет у Витька подобного чувства собственного достоинства!!!
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
29 сентября в 15:17
И огромными яйцами))) гы гы гы
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
29 сентября в 15:07
С обилием воспитанников в составе и великолепной игрой :)
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
29 сентября в 14:30
Ну Краснодар это же футбольный праздник)))
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
29 сентября в 14:09
Мы, соперники, тоже довольны)
Juve14
Juve14
29 сентября в 14:08
А эти классные моменты были? Че то я проморгал
За адекватность
За адекватность
29 сентября в 14:05
Ну такое. По идее наверное правильнее было бы подать в отставку после вояжа в Грузию, особенно в свете задач и заявлений вождей клуба о выходе в ГЭ ЛЕ. Ладно бы вылетели в следующем раунде от "Гранады", еще как-то можно было понять. А так больше похоже на попытки удержаться и цепляние за тренерское кресло до последнего. Как обычно личное субъективное мнение.
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
29 сентября в 14:02
У нас отличный тренер, мы довольны)))
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
29 сентября в 13:54
Вот и встретятся два одиночества... вернее две команды без тренеров :)
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 13:51
Это так "неожиданно"!!!!!
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 13:32
После Локомотиви уходить надо было..
Faustello
Faustello
29 сентября в 13:29, ред.
Млять, вот нам в следующим туре с Динамо играть, не мог потерпеть чуть чуть?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
29 сентября в 13:28
Не сам, вынудили тренера. Но по делу, по делу. Динамовцам Сёмин или Бердыев нужен, а затем в Лиге Европы в следующем сезоне светится.
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