Новиков объявил об уходе из «Динамо»

в своем Инстаграме подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».

Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ , я принял решение подать в отставку.

Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку.

Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!