«Динамо» Барнаул может получить 5,2 млн рублей от «Спартака» за Соболева

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что выступающий в ПФЛ клуб «Динамо» Барнаул может получить почти 5,2 млн рублей от московского клуба за воспитание нападающего Александра Соболева.
«Пришло письмо от „Спартака“, они готовы заплатить за Соболева порядка 1,8 млн рублей. Будем просить предоставить порядок их расчетов», - сообщили в пресс-службе «Динамо». В барнаульском клубе отметили, что футболист занимался в их системе с шести до 18 лет. Вопросы с расчетами связаны с тем, что в 2014 году произошла реорганизация — на смену ООО ФК «Динамо-Барнаул» пришла АНО ПФК «Динамо-Барнаул».
«Они должны подтвердить, что эти две организации на самом деле являются одной. В противном случае первый платеж уйдет в РФС», - сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что «Спартак» получит от «Аталанты» около 85,5 тыс. евро за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука.