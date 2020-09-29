«Динамо» Барнаул может получить 5,2 млн рублей от «Спартака» за Соболева

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29 сентября 2020, 13:23

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что выступающий в ПФЛ клуб «Динамо» Барнаул может получить почти 5,2 млн рублей от московского клуба за воспитание нападающего .

«Пришло письмо от „Спартака“, они готовы заплатить за Соболева порядка 1,8 млн рублей. Будем просить предоставить порядок их расчетов», - сообщили в пресс-службе «Динамо». В барнаульском клубе отметили, что футболист занимался в их системе с шести до 18 лет. Вопросы с расчетами связаны с тем, что в 2014 году произошла реорганизация — на смену ООО ФК «Динамо-Барнаул» пришла АНО ПФК «Динамо-Барнаул».

«Они должны подтвердить, что эти две организации на самом деле являются одной. В противном случае первый платеж уйдет в РФС », - сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что «Спартак» получит от «Аталанты» около 85,5 тыс. евро за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука.