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«Динамо» Барнаул может получить 5,2 млн рублей от «Спартака» за Соболева

29 сентября 2020, 13:23

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что выступающий в ПФЛ клуб «Динамо» Барнаул может получить почти 5,2 млн рублей от московского клуба за воспитание нападающего Александра Соболева.

«Пришло письмо от „Спартака“, они готовы заплатить за Соболева порядка 1,8 млн рублей. Будем просить предоставить порядок их расчетов», - сообщили в пресс-службе «Динамо». В барнаульском клубе отметили, что футболист занимался в их системе с шести до 18 лет. Вопросы с расчетами связаны с тем, что в 2014 году произошла реорганизация — на смену ООО ФК «Динамо-Барнаул» пришла АНО ПФК «Динамо-Барнаул».

«Они должны подтвердить, что эти две организации на самом деле являются одной. В противном случае первый платеж уйдет в РФС», - сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что «Спартак» получит от «Аталанты» около 85,5 тыс. евро за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука.

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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ d_fincher (раскрыть)
29 сентября в 14:11
    ДАША Д
    ДАША Д
    29 сентября в 14:02
    Для Барнаула огромные деньги.
    d_fincher
    d_fincher
    29 сентября в 13:29, ред.
    Замечательно.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    29 сентября в 13:28
      David Young
      David Young
      29 сентября в 13:25
      Барнаулу деньги нужны.
      mihaluch
      mihaluch
      29 сентября в 13:25
      Ни чего они не получат.
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