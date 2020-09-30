Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

Защитник «Аякса» Сержиньо Дест в скором времени будет объявлен в качестве игрока «Барселоны».
Как сообщается, американец прибыл в Испанию, где пройдёт медобследование и подпишет контракт с каталонским клубом.
Ожидается, что «Барселона» заплатит за трансфер Деста 20 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов).
Sergiño Dest ya está en Barcelona . Pronto será oficial el fichaje . El Barcelona ya tiene lateral derecho de futuro !! pic.twitter.com/41HvC9B2Jb— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 29, 2020
Но посмотрим, что выйдет из этого трансфера...
Но посмотрим, что выйдет из этого трансфера...