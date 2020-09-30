Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

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30 сентября 2020, 00:44

Защитник «Аякса» в скором времени будет объявлен в качестве игрока «Барселоны».

Как сообщается, американец прибыл в Испанию, где пройдёт медобследование и подпишет контракт с каталонским клубом.

Ожидается, что «Барселона» заплатит за трансфер Деста 20 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов).