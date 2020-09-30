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Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

30 сентября 2020, 00:44

Защитник «Аякса» Сержиньо Дест в скором времени будет объявлен в качестве игрока «Барселоны».

Как сообщается, американец прибыл в Испанию, где пройдёт медобследование и подпишет контракт с каталонским клубом.

Ожидается, что «Барселона» заплатит за трансфер Деста 20 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов).

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Все комментарии
galem72
galem72
30 сентября в 11:15
Неплохой латераль. Для Барсы точно по технике подходит.
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 02:25
Время покажет
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
30 сентября в 01:28
Рано покинул Аякс
95-shishani-95
95-shishani-95
30 сентября в 01:16
Удачи конечно не буду ему желать.
Но посмотрим, что выйдет из этого трансфера...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 00:59
Защитник конечно не помешает, а то в Барсе давно в обороне проходной двор.
David Young
David Young
30 сентября в 00:45
Интересно, что у него выйдет с каталонским клубом.
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