«Барселона» готова продать Дембеле за 60 млн евро

«Барселона» хочет расстаться с нападающим Усманом Дембеле.
Как сообщается, каталонский клуб намерен продать француза, чтобы профинансировать трансфер Мемфиса Депая из «Лиона». «Сине-гранатовые» хотят выручить за своего футболиста около 50-60 млн евро.
Отмечается, что в подписании Дембеле заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов начать переговоры по переходу игрока «Барселоны».
Лавочник 50-60 лямов,на сегодняшний день это сильно дорого, 30 максимум 40 и то ещё надо поискать желающих.
Лавочник 50-60 лямов,на сегодняшний день это сильно дорого, 30 максимум 40 и то ещё надо поискать желающих.
дин из самых дорогих французских форвардов, который перебрался летом 2017 года в «Барселону» за 105 млн евро
дин из самых дорогих французских форвардов, который перебрался летом 2017 года в «Барселону» за 105 млн евро
Пусть продолжит числиться в Барсе до конца контракта!!!
Пусть продолжит числиться в Барсе до конца контракта!!!