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«Барселона» готова продать Дембеле за 60 млн евро

29 сентября 2020, 22:10

«Барселона» хочет расстаться с нападающим Усманом Дембеле.

Как сообщается, каталонский клуб намерен продать француза, чтобы профинансировать трансфер Мемфиса Депая из «Лиона». «Сине-гранатовые» хотят выручить за своего футболиста около 50-60 млн евро.

Отмечается, что в подписании Дембеле заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов начать переговоры по переходу игрока «Барселоны».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ h8you (раскрыть)
01 октября в 20:50
пора ему уже свободным агентом переходит.лет этак через ТридЦать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ lNedvedl (комментарий удален) (раскрыть)
01 октября в 20:49
не хрусталь,а Камень Сваровского.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 октября в 20:48
у МЮ столько денег.что хватает только для громких переговоров.
Лавочник 50-60 лямов,на сегодняшний день это сильно дорого, 30 максимум 40 и то ещё надо поискать желающих.
h8you
h8you ответ Тео Джонс (раскрыть)
30 сентября в 12:16
и не твое хаха
дин из самых дорогих французских форвардов, который перебрался летом 2017 года в «Барселону» за 105 млн евро
galem72
galem72
30 сентября в 10:50
Если только в неву его заберут, но там щас туго с деньгами. ))
ДСА
ДСА
30 сентября в 03:11
За такие деньги только англичане и способны купить.
Ozabot
Ozabot
30 сентября в 02:25
Пхах. Сами хотят за второсортного Дембеле 60 миллионов, но при этом жмут 25 миллионов за пахаря Депая. Каталонцы
95-shishani-95
95-shishani-95
30 сентября в 01:14
Какой ненормальный подпишет его за такую цену?
Пусть продолжит числиться в Барсе до конца контракта!!!
Тео Джонс
Тео Джонс ответ h8you (раскрыть)
30 сентября в 00:21
Цифры это не твое, 110, так как никаких бонусов Боруссия не получила.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 23:38
Надо Гинеру предложить!
h8you
h8you
29 сентября в 23:18
купили за 140,продали за 60
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
29 сентября в 23:15
Дембеле стоит меньше Депая,потому что он негодяй.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Брулин (раскрыть)
29 сентября в 22:56
Кстати,платная аренда неплохой вариант для обоих клубов
Брулин
Брулин
29 сентября в 22:34
«МЮ» готов только арендовать Дембеле
Mark Luik
Mark Luik
29 сентября в 22:28
Гоу обменяться
razdvatri
razdvatri
29 сентября в 22:26
йовичи дембеле мю как обычно весь мусор подбирает
Ruslan3132
Ruslan3132
29 сентября в 22:24
дороговато )) лямов за 25 хватает ) с таким запятнанным прошлым )
dimagas2
dimagas2
29 сентября в 22:20
За 2 млн как Суареса надо продавать)))
рус фан
рус фан
29 сентября в 22:15
Дембель просто вдвое в цене упал в составе каталонских, хотя еще так молод, когда Барт отдавал за него 125 млн он явно ошибался.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ офигенный (раскрыть)
29 сентября в 22:14
Конечно офигеть,если учесть,что сама Барса за него в два раза больше отдала
офигенный
офигенный
29 сентября в 22:11
Офигеть какие суммы
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