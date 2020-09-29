«Барселона» готова продать Дембеле за 60 млн евро

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29 сентября 2020, 22:10

«Барселона» хочет расстаться с нападающим .

Как сообщается, каталонский клуб намерен продать француза, чтобы профинансировать трансфер из «Лиона». «Сине-гранатовые» хотят выручить за своего футболиста около 50-60 млн евро.

Отмечается, что в подписании Дембеле заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов начать переговоры по переходу игрока «Барселоны».