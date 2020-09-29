«Шеффилд» заинтересован в подписании молодого форварда «Ливерпуля»

Нападающий Риан Брюстер может покинуть «Ливерпуль».
Как сообщается, «Шеффилд» рассматривает вариант с подписанием 20-летнего форварда. «Красные» готовы отпустить молодого футболиста, если «клинки» предложат за игрока 20 млн фунтов стерлингов.
Вторую половину прошлого сезона Брюстер провёл в «Суонси» на правах аренды. За 22 матча в Чемпионшипе нападающий забил 11 голов.
Опять события как было раньше будут в определённое время (успел, не успел). Я лично работаю сегодня весь день и зайду на соккер только вечером.
Я понимаю, что это Ваш конкурс и Вы диктуете правила, но так же понимаю, что в Ваших интересах популяризировать сайт, но такие действия вряд ли делают это.
Опять события как было раньше будут в определённое время (успел, не успел). Я лично работаю сегодня весь день и зайду на соккер только вечером.
Я понимаю, что это Ваш конкурс и Вы диктуете правила, но так же понимаю, что в Ваших интересах популяризировать сайт, но такие действия вряд ли делают это.