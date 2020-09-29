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«Шеффилд» заинтересован в подписании молодого форварда «Ливерпуля»

29 сентября 2020, 22:33

Нападающий Риан Брюстер может покинуть «Ливерпуль».

Как сообщается, «Шеффилд» рассматривает вариант с подписанием 20-летнего форварда. «Красные» готовы отпустить молодого футболиста, если «клинки» предложат за игрока 20 млн фунтов стерлингов.

Вторую половину прошлого сезона Брюстер провёл в «Суонси» на правах аренды. За 22 матча в Чемпионшипе нападающий забил 11 голов.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября в 03:45
То есть если у меня нет возможности сидеть сутки на соккере, то нет никаких шансов?
Опять события как было раньше будут в определённое время (успел, не успел). Я лично работаю сегодня весь день и зайду на соккер только вечером.
Я понимаю, что это Ваш конкурс и Вы диктуете правила, но так же понимаю, что в Ваших интересах популяризировать сайт, но такие действия вряд ли делают это.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
30 сентября в 01:43
Стоит, при этом обязательно включив опцию обратного выкупа. Парень будет играть и прогрессировать
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
30 сентября в 01:30
Стоит ли его продать?
95-shishani-95
95-shishani-95
30 сентября в 01:11
Такие цены щас...
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (комментарий удален) (раскрыть)
29 сентября в 22:49
Жаль
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 22:46
Будет где набираться опыта.
Q-J-G
Q-J-G
29 сентября в 22:41
Посмотрим, предложат или нет 20 млн...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 22:38
Это будет усиление. И первый коммент...
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
29 сентября в 22:37
А матчи?
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