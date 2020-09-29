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«Манчестер Юнайтед» выбирает между Кавани и Йовичем

29 сентября 2020, 19:47

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего до закрытия трансферного окна.

Как сообщается, «красные дьяволы» рассматривают Эдинсона Кавани в качестве главного кандидата на усиление линии атаки клуба. Уругваец находится в статусе свободного агента и может быть подписан бесплатно. МЮ уже предложил контракт Кавани, ожидая решения игрока.

Отмечается, что альтернативным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является форвард «Реала» Лука Йович, с которым были проведены предварительные переговоры. Сам футболист намерен покинуть мадридский клуб.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ заDOOMчивый (раскрыть)
02 октября в 21:52
Пристанище нашел Клопп,а Зидан вернулся домой.Вы можете сколько угодно пытаться принижать заслуги Юве,это только ваши проблемы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 октября в 20:30
ну разве что в Милане,да и то клуб на то время был топовым,да и со "связями",типа нынешнего Юве. И если он топ тренер,почему тогда,как и Почетино без работный?! Зидан быстро нашёл пристанище.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ заDOOMчивый (раскрыть)
01 октября в 20:50
Я считаю,что тренер,чтоб считаться топовым,должен выиграть какие-то серьезные трофеи,Почетино этого не смог.Я думаю вы прекрасно знаете что выиграл Аллегри.Ну если не знаете, Гугл в помощь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
01 октября в 19:45
так он в финал ЛЧ попал,ну про кубок Аудио-промолчим. Тренер,который может вмешиваться в проигранные матчи и их спасать,чего стоит Амстердам,при счёте 2-0 и без всяких шансов...но после перерыва,Шпоры просто клевали молодняк.
А какие титулы Аллегри тогда завоевал?
Генадий Павлович
Генадий Павлович
30 сентября в 07:59
Судя как идут переговоры с Санчо, для МЮ бесплатный Кавани будет все "дорог". Будут торговаться до последнего...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 сентября в 04:52
Думаю что утка, и так есть Марсьяль, который основной, и Игало на подмене, но он до января в аренде. Пока Марсьяль не форме, как и многие другие игроки МЮ. Думаю Кавани еще можно взять, если он согласится быть в ротации, Йович не нужен, и никаких обменов на Марсьяля, как многие тут начали мечтать, Антони МЮ не отпустит.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
30 сентября в 01:16
Кавани и через 5 лет будет лучше чем Йович + все нападающие МЮ вместе взятые
рус фан
рус фан ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
30 сентября в 00:50
Согласен с вами что дорого, но Антони то же молод и уже более сложившийся нап чем Йович, к тому же он француз, а Зидан любит своих и хорошо им многое объясняет.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ рус фан (раскрыть)
30 сентября в 00:21
Чет многовато за нестабильного Мартиаля 40-50 млн.+Йович.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ заDOOMчивый (раскрыть)
30 сентября в 00:17
Называть Почетино топ тренером конечно очень спорно(он вообще ничего не выиграл с Тоттенхэмом),но вариант очень интересный.Еще Аллегри есть....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ДСА (раскрыть)
30 сентября в 00:10
    Zenit_84
    Zenit_84
    30 сентября в 00:05
    Кто же победит?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
    29 сентября в 23:19
    ПОЧЕНТИНО
    kotmyshka
    kotmyshka
    29 сентября в 23:14
    Йович перспективнее, Кавани дешевле...
    gefxqfg28ax8
    gefxqfg28ax8
    29 сентября в 23:00
    А как же Дзю... Ах да, он же всё ещё с Тоттенхемом переговоры ведёт.. в Твиттере
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    29 сентября в 22:40
    По-хорошему оба переживают не лучшие времена
    Mark Luik
    Mark Luik
    29 сентября в 22:14
    Однознпчно Кавани, выбор очевиден да и он свободный агент, зарплата будет по больше думаю Кавани сезонов 2 покажет себя, хотя мю кого бы не купили больше 3 место не видать
    рус фан
    рус фан
    29 сентября в 21:56, ред.
    Неплохо бы если Реал и МЮ договорились об обмене с доплатой, мадрид отдает Йовича молодого и млн так 40-50, а манчестерцы Антони Мартиаля. Как подмена Бензу Мартиаль подойдет на мой взгляд.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    29 сентября в 21:50
    Надеюсь, что они выберут Йовича!!!
    У Кавани слишком большие требования по з/п!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    29 сентября в 21:34
    Кавани надо брать,опыт!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    29 сентября в 21:25
    А где Дзюба ?
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    29 сентября в 21:19
    разные игроки, с разным уровнем мастерства, манеры игры и ЗП ))
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    29 сентября в 21:03
    Кавани бесплатно конечно, как вариант. Интересно сколько по зп будет.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ particular (раскрыть)
    29 сентября в 20:57, ред.
    Это говорит только об одном: Какой тренер у МЮ... Надо тренера менять, а уж потом, Кавани, Йович или ещё кто-то другой.... Только кто? Вместо Сульшера. Топ-тренеры все "при делах"....
    Хрен горький
    Хрен горький
    29 сентября в 20:48
    Кавани уже сбитый лётчик.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    29 сентября в 20:46
    Из крайности в крайность).
    Q-J-G
    Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
    29 сентября в 20:35
    Ну, А. Шевченко приглашал Абрамович, а не тренер! Ж.Моуриньо был против, поэтому, нет ничего удивительного, что не заиграл... Идти в команду вопреки желанию тренера, это не очень умно... Да Кавани с его опытом адаптируется где угодно, в любой Лиге, команде. Но только при одном условии, если в команде топ-тренер, как в Атлетико - Симеоне. Л.Суарес адаптировался за 20 мин, у топ-тренера, забил два мяча, сделав одну голевую...
    А вот тренер МЮ, ну это никак не топ-тренер, но проблема будет, если будет, не в Кавани, а в тренере, если Кавани не адаптируется... Поэтому, Кавани надо ещё подумать, стоит ли ему идти в Команду, где тренер-Сульшер....
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    29 сентября в 20:32
    через неделю: МЮ выбирает между Дзюбой и Черышевым. Через месяц : Никто из выбираемых,так и не выбрал Манчестер-Ю.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    29 сентября в 20:31
    Кавани стар
    David Young
    David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
    29 сентября в 20:22
    В данном случае я имел ввиду конкретно АПЛ и МЮ. Торрес перешёл в Челси, и перестал часто забивать, Игуаин не особо заиграл, как и Мората, Шевченко, есть ещё примеры таким переходов из одной топ-5 лиги в другую. В Кавани и его мастерстве не сомневаюсь, но ту и возраст, и адаптация, могут сказаться. Тем не менее, он может очень хорошо заиграть, но на мой взгляд, шанс стать менее полезным игроком у него тоже есть.
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