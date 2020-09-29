«Манчестер Юнайтед» выбирает между Кавани и Йовичем

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего до закрытия трансферного окна.
Как сообщается, «красные дьяволы» рассматривают Эдинсона Кавани в качестве главного кандидата на усиление линии атаки клуба. Уругваец находится в статусе свободного агента и может быть подписан бесплатно. МЮ уже предложил контракт Кавани, ожидая решения игрока.
Отмечается, что альтернативным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является форвард «Реала» Лука Йович, с которым были проведены предварительные переговоры. Сам футболист намерен покинуть мадридский клуб.
А какие титулы Аллегри тогда завоевал?
А какие титулы Аллегри тогда завоевал?
У Кавани слишком большие требования по з/п!
У Кавани слишком большие требования по з/п!
А вот тренер МЮ, ну это никак не топ-тренер, но проблема будет, если будет, не в Кавани, а в тренере, если Кавани не адаптируется... Поэтому, Кавани надо ещё подумать, стоит ли ему идти в Команду, где тренер-Сульшер....
А вот тренер МЮ, ну это никак не топ-тренер, но проблема будет, если будет, не в Кавани, а в тренере, если Кавани не адаптируется... Поэтому, Кавани надо ещё подумать, стоит ли ему идти в Команду, где тренер-Сульшер....