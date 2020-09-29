«Манчестер Юнайтед» выбирает между Кавани и Йовичем

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29 сентября 2020, 19:47

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего до закрытия трансферного окна.

Как сообщается, «красные дьяволы» рассматривают в качестве главного кандидата на усиление линии атаки клуба. Уругваец находится в статусе свободного агента и может быть подписан бесплатно. МЮ уже предложил контракт Кавани, ожидая решения игрока.

Отмечается, что альтернативным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является форвард «Реала» , с которым были проведены предварительные переговоры. Сам футболист намерен покинуть мадридский клуб.