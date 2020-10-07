Легендарный футболист Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии

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07 октября 2020, 19:37

Президент чешского «Богемианса» госпитализирован в тяжёлом состоянии и отправлен в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Антонин Паненка сегодня в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где был подключен к приборам. Пока мы не будем комментировать его состояние», — говорится в клубном твиттере чешского клуба.