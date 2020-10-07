Легендарный футболист Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии

Президент чешского «Богемианса» Антонин Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии и отправлен в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Антонин Паненка сегодня в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где был подключен к приборам. Пока мы не будем комментировать его состояние», — говорится в клубном твиттере чешского клуба.
71-летний экс-футболист известен прежде всего благодаря своему знаменитому одиннадцатиметровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Антонин отправил мяч в ворота «парашютом» по центру ворот. С тех пор подобное исполнение одиннадцатиметровых ударов называют «паненками».