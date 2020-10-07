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Легендарный футболист Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии

07 октября 2020, 19:37

Президент чешского «Богемианса» Антонин Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии и отправлен в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Антонин Паненка сегодня в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где был подключен к приборам. Пока мы не будем комментировать его состояние», — говорится в клубном твиттере чешского клуба.

71-летний экс-футболист известен прежде всего благодаря своему знаменитому одиннадцатиметровому удару в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Антонин отправил мяч в ворота «парашютом» по центру ворот. С тех пор подобное исполнение одиннадцатиметровых ударов называют «паненками».

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Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Gahi (раскрыть)
08 октября в 00:05, ред.
Да, всё именно так и было. Удачи и Вам!
Gahi
Gahi ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
07 октября в 23:55
Да вы правы действительно Прудников отбил пенальти на 65 минуте полуфинального 1-го матча, игра проходила в Вене. Но Паненка не стал бить так как он вошёл в историю, а пробил в правый от вратаря угол, где замечательно сыграл Прудников и спас в этом эпизоде матча. Итог матча 3-1 победа Рапида, а дома 24 апреля Динамо сыграла 1-1, Паненка уже на 4 минуте открыл счёт, на 29 минуте Поздняков сравнял, матч так и закончился 1-1. Рапид вышел в финал где встретился с Эвертоном который и одержал победу 3-1. Тогда у Динамо была хорошая команда Газзаев, Прудников, Поздняков, Хапсалис, Стукашов, Каратаев, Силкин, Бородюк и др. Удачи
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Gahi (раскрыть)
07 октября в 22:52
В 1985г., в полуфинале КК, вратарь московского ДИНАМО Прудников взял пенальти от Паненки в игре Рапид-ДИНАМО Москва.
Gahi
Gahi
07 октября в 22:46
Антонин Паненка замечательный Чехословацкий футболист полузащитник исполнитель великолепных по мастерству свободных ударов. Играл за пражский клуб Богемианс, за тем перешёл в Венский Рапид из Австрии, где с командой становится чемпионом Австрии в 1982 г и 1983 г, Обладатель кубка 1983 г,1984 г, и 1985 г. Но больше он запомнился в финале Чемпионата Европы 1976 года против сборной ФРГ в составе которой играли великие футболисты как Беккенбаэр, Майер,Фогтс, Д.Мюллер и др. В послематчевой серии пенальти отправил победный мяч для своей сборной в ворота которые защищал Зепп Майер. Именно такое исполнение которая требует от игрока хладнокровия и спортивного мастерства стало насить его имя, это большая честь для каждого игрока чтобы войти в историю футбола при жизни в 27 лет. Конечно хочется пожелать Антонина Паненка здоровья, силу духа чтобы преодолеть эти трудности. Удачи
STVA 1
STVA 1
07 октября в 19:55
Здоровья!Хороший был игрок)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
07 октября в 19:46
Паненка конечно замечательный футболист!!! Здоровья ему и скорейшего выздоровления!!! Но вот мне, всегда, больше нравился другой чех- Герберт Прохазка!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
07 октября в 19:46
Причина предельно ясна.
shlomo
shlomo
07 октября в 19:38
Здоровья!!!!...и еще раз Здоровья!!!
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