80-летний австралиец решил завершить карьеру футболиста

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05 октября 2020, 15:20

В Австралии произошел любопытный случай.

Карьеру в любительском футболе решил завершить Питер Вебстер. Удивительно то, что спортсмен решил это сделать в возрасте 80 лет. Вебстер никогда не играл на профессиональном уровне, но широко известен среди любителей, в его честь даже назван один из местных турниров.

Обычно для того, чтобы твоим именем назвали чемпионат, надо хорошо заплатить или умереть. Но я не платил и даже не умирал. Так что я просто спросил, могу ли я поучаствовать в этом турнире.