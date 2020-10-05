80-летний австралиец решил завершить карьеру футболиста

В Австралии произошел любопытный случай.
Карьеру в любительском футболе решил завершить Питер Вебстер. Удивительно то, что спортсмен решил это сделать в возрасте 80 лет. Вебстер никогда не играл на профессиональном уровне, но широко известен среди любителей, в его честь даже назван один из местных турниров.
Обычно для того, чтобы твоим именем назвали чемпионат, надо хорошо заплатить или умереть. Но я не платил и даже не умирал. Так что я просто спросил, могу ли я поучаствовать в этом турнире.
Недавно рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил игровую карьеру.
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI