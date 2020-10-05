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80-летний австралиец решил завершить карьеру футболиста

05 октября 2020, 15:20

В Австралии произошел любопытный случай.

Карьеру в любительском футболе решил завершить Питер Вебстер. Удивительно то, что спортсмен решил это сделать в возрасте 80 лет. Вебстер никогда не играл на профессиональном уровне, но широко известен среди любителей, в его честь даже назван один из местных турниров.

Обычно для того, чтобы твоим именем назвали чемпионат, надо хорошо заплатить или умереть. Но я не платил и даже не умирал. Так что я просто спросил, могу ли я поучаствовать в этом турнире.

Недавно рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил игровую карьеру.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
07 октября в 13:26
Мог бы ещё пару лет в МЛС поиграть
112910415
112910415
06 октября в 05:39
а ведь ничто не мешало поиграть ещё 3-4 года на хорошем уровне ! )
ЮЗИК
ЮЗИК
05 октября в 18:38
Мог бы ещё лет пять проходить по полю
Juve14
Juve14 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
05 октября в 18:38
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9
    05 октября в 18:08
    Все! Ювентус вернет Барцальи в свои ряды
    Ozabot
    Ozabot
    05 октября в 16:50
    Счастливую жизнь проживает дед. Все-таки прекрасно, когда люди могут заниматься любимым делом всю жизнь. У нас же старики в этом возрасте обычно уже давно списаны как со счетов, так и из жизни.
    Шамиль Омаргаджиев
    Шамиль Омаргаджиев
    05 октября в 16:22
    я думал шварцер
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    05 октября в 16:13
    Теперь из категории "игрок-ветеран" перейдет в категорию "молодой тренер."
    LOpp
    LOpp
    05 октября в 15:58
    Теперь самым возрастным футболистом стал Жирков
    mihaluch
    mihaluch
    05 октября в 15:57
    Мог бы и посмертно уйти.
    Q-J-G
    Q-J-G
    05 октября в 15:56, ред.
    Рано ещё "завязывать" с футболом, надо ещё тренером "поработать" - лет десять)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    05 октября в 15:46, ред.
    Надо было переходить в юве,хоть там стал бы топом
    Carradona
    Carradona
    05 октября в 15:45
    Ээээ рано, самое время свободным агентом в Ювентус переходить на 3-4 сезона
    Triem
    Triem
    05 октября в 15:37
    Мудрое решение!
    Faustello
    Faustello
    05 октября в 15:30, ред.
    Подружаек поди ещё мнёт, молодец старикан!!!)))
    dimagas2
    dimagas2
    05 октября в 15:27
    Ювентус:
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 октября в 15:20
    Пора бы уж...
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