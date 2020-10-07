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45-летний Шовковский может сыграть за Украину в матче с Францией

07 октября 2020, 07:34
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция7 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский может занять место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Францией. На это 45-летний украинец намекнул в своём инстаграме.

Не надевал вратарские перчатки около трёх лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно: и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее...

И пусть с вами всегда будет температура 36,6.

Ранее у трёх вратарей «жёлто-синих» Андрея Пятова («Шахтер»), Андрея Лунина («Реал») и Юрия Панькива («Александрия») был выявлен коронавирус. В строю сборной Украины остался только один голкипер — Георгий Бущан, выступающий за киевское «Динамо».

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
07 октября в 11:18
Сегодня же не первое апреля.
sir_Alex
sir_Alex
07 октября в 09:44
Температура 36,6 не гарантирует отсутствия SARS-CoV-2 в организме.
Мessi 10
Мessi 10
07 октября в 09:30
На японцев насмотрелись
ДСА
ДСА
07 октября в 08:59
На пару минут выпустят.
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 08:32
а почему нет )))))))))))а шевченко в атаку)))
LOpp
LOpp
07 октября в 08:26
Пффф у Черчесова Гильерме до 50-ти играть будет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 октября в 08:08
Выйдет на минуту. Чтоби официально завершить карьеру
Остапчук 67
Остапчук 67
07 октября в 08:04
Больше нечего делать
beefs
beefs
07 октября в 07:55
О как Украина обеднела...
mihaluch
mihaluch
07 октября в 07:48
Хочешь рассмешить бога встань в ворота.
shlomo
shlomo
07 октября в 07:44
Ну тогда счет матча будет большим..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 07:41
С десяток вынет...
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