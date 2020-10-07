45-летний Шовковский может сыграть за Украину в матче с Францией

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский может занять место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Францией. На это 45-летний украинец намекнул в своём инстаграме.
Не надевал вратарские перчатки около трёх лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно: и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее...
И пусть с вами всегда будет температура 36,6.
Ранее у трёх вратарей «жёлто-синих» Андрея Пятова («Шахтер»), Андрея Лунина («Реал») и Юрия Панькива («Александрия») был выявлен коронавирус. В строю сборной Украины остался только один голкипер — Георгий Бущан, выступающий за киевское «Динамо».