45-летний Шовковский может сыграть за Украину в матче с Францией

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07 октября 2020, 07:34

Ассистент главного тренера сборной Украины может занять место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Францией. На это 45-летний украинец намекнул в своём инстаграме.

Не надевал вратарские перчатки около трёх лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно: и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть с вами всегда будет температура 36,6.

Ранее у трёх вратарей «жёлто-синих» («Шахтер»), («Реал») и («Александрия») был выявлен коронавирус. В строю сборной Украины остался только один голкипер — , выступающий за киевское «Динамо».