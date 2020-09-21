Юбиляр Рыжиков и 41-летний дебютант Примеры. Старички в перчатках, которые ещё не наигрались в футбол

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вчера, 18:00

«Соккер.ру» получил сразу два повода, чтобы вспомнить о пожилых тружениках вратарского цеха.

Во время футбольного уикенда произошло сразу два события, подтолкнувших к разговору о самых ярких голкиперах, которые продолжают карьеру, уже достигнув солидного возраста. Интересуемся только теми, кому 40 лет или больше. Собственно, Сергей Рыжиков попал в «клуб крокодилов» в субботу, когда ему исполнилось 40 лет, а на следующий день его испанский коллега Альберто Кифуэнтес Мартинес дебютировал в испанской Примере в 41 год. С них и начнем наш рассказ.

Сергей Рыжиков («Тамбов», Россия) — 40 лет

Сергей Викторович довольно поздно запустил свою карьеру, поэтому ожидаемо не наигрался к 40 годам. До 27 лет Рыжиков сидел на скамейках клубов РПЛ — сначала в «Сатурне», а потом в «Локомотиве». Все изменилось в 2008 году, когда Виталий Кафанов и Курбан Бердыев позвали голкипера в «Рубин», где он получил постоянную игровую практику, выиграл чемпионские звания и стал легендой за десять лет выступлений в Казани.

Сергей уходил из «Рубина» накануне 38-летия, но вешать перчатки на гвоздь не собирался: сначала отыграл два сезона за «Крылья Советов», а теперь защищает цвета «Тамбова». Отыграл от звонка до звонка во всех восьми матчах нынешнего чемпионата и не раз выручал «волков».

Сергей Рыжиков и в свои годы в полном порядке, кстати, он стал всего лишь седьмым футболистом в возрасте 40+, сыгравшим в чемпионате России. Попал вот в такую знатную компанию: Анатолий Давыдов, Андрей Тихонов, Дмитрий Лоськов, Роман Березовский, Александр Филимонов и Руслан Аджинджал.

Альберто Мартинес («Кадис», Испания) — 41 год

41 год и 114 дней было Альберто в день его первого матча в испанской Примере. Такие истории всегда цепляют. Карьера Мартинеса началась в далеком 1998 году в «Альбасете», потом он попал в «Мальорку», которая выступала в элите, но за три сезона так и не представилось шанса сыграть за островитян в Ла Лиге. Дальше были приключения в низших испанских лигах и короткая командировка в Польшу, где вратарь провел год в составе «Пяста».

С 2015-го Альберто — в «Кадисе», за который сыграл больше 200 матчей в трех разных дивизионах: начал в Сегунде Б, потом четыре года отыграл в Сегунде, а теперь дебютировал в Примере. Причем в первом туре Мартинес остался на скамейке, а место в воротах занял Давид Хиль, но при молодом вратаре «Кадис» проиграл 0:2, а с пожилым Альберто в воротах выиграл 2:0. Впрочем, у Альберто совсем не было работы: «Уэска» ни разу не пробила в створ его ворот за весь матч.

1 — Con 41 años y 114 días, Alberto Cifuentes del @Cadiz_CF se ha convertido en el jugador que debuta en @LaLiga con más edad en toda la historia, tras Harry Lowe en 1935 (48 años y 226 días). Jefe. pic.twitter.com/uuBkWrPcPI — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2020

Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) — 42 года

Самый звездный и самый возрастной в компании не наигравшихся старичков в перчатках. Буффон продолжает идти за мечтой — хочет выиграть Лигу чемпионов, в финале которой трижды проигрывал с «Ювентусом». Сейчас Джиджи уже полагается на партнеров, ведь первым номером «Старой синьоры» не является, но по-прежнему в команде и по-прежнему готов помочь, если Щесны понадобится передышка.

В прошлом сезоне Буффон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в середине нынешней кампании ему исполнится 43 года, он старше нынешнего главного тренера «Юве» Андреа Пирло, с которым выигрывал чемпионат мира 2006 года и несколько скудетто с «бьянконери». И которому проигрывал в одном из своих финалов Лиги чемпионов: в 2003-м «Милан» Пирло оказался сильнее «Ювентуса» Буффона. Может, еще выиграют ЛЧ вместе?

Тим Ховард («Мемфис 901», США ) — 41 год

У Тима Ховарда за спиной 121 матч за сборную США и внушительная карьера в АПЛ — поиграл в Англии за МЮ и «Эвертон», а на старости лет американец вернулся на родину, чтобы доживать футбольный век в МЛС . Отыграв четыре сезона за «Колорадо Рэпидз», прошлой осенью Тим объявил о завершении футбольной карьеры, но быстро соскучился по тренировкам с командой и играм.

Сейчас Ховард — вратарь «Мемфис 901» из USL, второго по силе американского дивизиона. «Мемфис» основан в 2018 году, а самое замечательное то, что Тим является акционером и спортивным директором этого молодого клуба. А вратарем подрабатывает так, для души. Легендарный Ховард не всегда выходит на поле, но пару матчей в сентябре сыграл, руки все помнят.

Артур Боруц («Легия», Польша) — 40 лет