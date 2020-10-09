«Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В список из 21 игрока вошёл украинский хавбек Александр Зинченко.
Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Скотт Карсон.
Защитники: Кайл Уокер, Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Менди, Рубен Диаш.
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез.
Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.
Ранее ЦСКА опубликовал заявку на Лигу Европы.