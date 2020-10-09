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«Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на Лигу чемпионов

09 октября 2020, 05:53

«Манчестер Сити» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В список из 21 игрока вошёл украинский хавбек Александр Зинченко.

Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Скотт Карсон.

Защитники: Кайл Уокер, Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Менди, Рубен Диаш.

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.

Ранее ЦСКА опубликовал заявку на Лигу Европы.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
09 октября в 07:52
Включили в список - не значит что на поле выпустят.
mihaluch
mihaluch
09 октября в 07:39
Если игрок входит в основную обойму то его необходимо включать.
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 07:26
Неужели такая важная новость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 07:05
В укропии сёня праздник!
STVA 1
STVA 1
09 октября в 06:08
Ну и ладно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 05:56
Это же здорово!
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