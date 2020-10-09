Месси и Паредес выйдут в стартовом составе на игру с Эквадором

Сборная Аргентины объявила стартовый состав на отборочный матч ЧМ-2022 против Эквадора. С первых минут на поле выйдут форвард «Барселоны» Лионель Месси и экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен».
Состав сборной Аргентины: Франко Армани, Гонсало Монтиэль, Лукас Мартинес, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Маркос Акунья, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Лукас Окампос.
Из-за проблем с желудком во встрече не примет участия нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.