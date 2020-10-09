ГлавнаяНовости

Месси и Паредес выйдут в стартовом составе на игру с Эквадором

09 октября 2020, 03:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборная Аргентины объявила стартовый состав на отборочный матч ЧМ-2022 против Эквадора. С первых минут на поле выйдут форвард «Барселоны» Лионель Месси и экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен».

Состав сборной Аргентины: Франко Армани, Гонсало Монтиэль, Лукас Мартинес, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Маркос Акунья, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Лукас Окампос.

Из-за проблем с желудком во встрече не примет участия нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

Все новости
Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Наполи»
Вчера, 16:35 Комментарии12
«Локомотив» включил Ротенберга в заявку на РПЛ. Он не играет с 2018 года
Вчера, 14:44 Комментарии22
ОфициальноНеймар и Коутиньо сыграют в старте против Боливии
10 октября Комментарии2
Защитник «Арсенала» Беляев присоединился к сборной России на сборе
09 октября Комментарии11
Официально«Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на Лигу чемпионов
09 октября Комментарии6
Слухи«Арсенал» не включит Озила и Папастатопулоса в заявку на Лигу Европы
07 октября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
09 октября в 03:18
парни из Эквадаора тоже умеют играть в футбол..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 03:08
Думаю, смогут победить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100