Месси и Паредес выйдут в стартовом составе на игру с Эквадором

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09 октября 2020, 03:00

Сборная Аргентины объявила стартовый состав на отборочный матч ЧМ -2022 против Эквадора. С первых минут на поле выйдут форвард «Барселоны» и экс-полузащитник «Зенита» , ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен».

Состав сборной Аргентины: Франко Армани, Гонсало Монтиэль, Лукас Мартинес, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Маркос Акунья, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Лукас Окампос.

Из-за проблем с желудком во встрече не примет участия нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.