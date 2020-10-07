ЦСКА объявил заявку на Лигу Европы

ЦСКА на своём официальном сайте объявил заявку для участия в Лиге Европы.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.
Нападающие: Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гаич, Илья Шкурин.
В список «B» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.
Ранее «Зенит» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов.