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ЦСКА объявил заявку на Лигу Европы

07 октября 2020, 13:44

ЦСКА на своём официальном сайте объявил заявку для участия в Лиге Европы.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков.

Нападающие: Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гаич, Илья Шкурин.

В список «B» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

Ранее «Зенит» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

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Все комментарии
viv
viv
07 октября в 23:02
Пожелаем побед нашему ПФК ЦСКА!
RIR68
RIR68 ответ kukuruzonax (раскрыть)
07 октября в 22:42
как скажет уефа
kukuruzonax
kukuruzonax
07 октября в 20:42
Что по билетам?
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября в 18:05
Мощная заявка! Надеюсь, что в этот раз ЦСКА выступит более чем достойно. Удачи, парни!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
07 октября в 16:26
Если опорника прикупят то до заявят, а так, вся боеспособная обойма заявлена. Удачных игр ребятам.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
07 октября в 15:47, ред.
Всех кого есть и заявили. Думаю изменения и добавление допускаются на случай покупки опорника.
Tommy Lee
Tommy Lee ответ vinyardrip (раскрыть)
07 октября в 14:37
Ясно. Спасибо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 14:24
ЦСКА вперёд!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
07 октября в 14:24
похоже норм опорника не купят
Союзник противников
Союзник противников
07 октября в 14:03
Витюша,тяжело тебе будет запомнить все лица и фамилии начального списка игроков твоей команды!!!
Footbolista
Footbolista
07 октября в 14:02
Целый эскадрон)...Не посрамите, кони...
vinyardrip
vinyardrip ответ Tommy Lee (раскрыть)
07 октября в 14:02
Он же поломался и надолго
Tommy Lee
Tommy Lee
07 октября в 13:58
А куда Набабкин делся?
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 13:57
Удачи великому армейскому клубу!
Faustello
Faustello
07 октября в 13:55
Удачи коняшкам в ЛЕ!
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 13:47
всё что ожидалось))
shlomo
shlomo
07 октября в 13:47
Ну здорово...играть есть кому, удачи!
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