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«Ювентус» не включил Хедиру в заявку на Лигу чемпионов

07 октября 2020, 02:58

«Ювентус» опубликовал состав из 23 игроков, заявленных на групповой этап Лиги чемпионов. В заявке не оказалось полузащитника Сами Хедиры. Ранее сообщалось о том, что туринский клуб хочет расторгнуть контракт с 33-летним хавбеком.

Вратари: Войцех Щесны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.

Защитники: Джорджо Кьеллини, Матийс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта, Хуан Куадрадо.

Полузащитники: Артур Рамос, Аарон Рэмзи, Уэстон МакКенни, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Деян Кулусевски, Маноло Портанова.

Нападающие: Федерико Кьеза, Пауло Дибала, Альваро Мората, Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
07 октября в 15:08
Странное решение,если они конечно не собрались его продавать
773sergeytank
773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
07 октября в 09:53
Даже без них семёрочку всё-равно не пропустят.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
07 октября в 06:47
    ДСА
    ДСА
    07 октября в 06:10
    Тут уж точно не договорятся.
    Juve14
    Juve14
    07 октября в 05:48
    Довольно средненький состав к сожалению
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    07 октября в 04:13
    Главное что судей включили
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 октября в 03:00
    Значит не тянет парниша.
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