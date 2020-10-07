«Ювентус» не включил Хедиру в заявку на Лигу чемпионов

«Ювентус» опубликовал состав из 23 игроков, заявленных на групповой этап Лиги чемпионов. В заявке не оказалось полузащитника Сами Хедиры. Ранее сообщалось о том, что туринский клуб хочет расторгнуть контракт с 33-летним хавбеком.
Вратари: Войцех Щесны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.
Защитники: Джорджо Кьеллини, Матийс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта, Хуан Куадрадо.
Полузащитники: Артур Рамос, Аарон Рэмзи, Уэстон МакКенни, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Деян Кулусевски, Маноло Портанова.
Нападающие: Федерико Кьеза, Пауло Дибала, Альваро Мората, Криштиану Роналду.
А Смысл?Аха)))
А Смысл?Аха)))