Наингголан – в заявке «Интера» на Лигу чемпионов

«Интер» объявил состав на групповой этап Лиги чемпионов. В заявку попал полузащитник Раджа Наингголан, который был близок к переходу в «Кальяри».
Вратари: Самир Ханданович, Ионуц Раду.
Защитники: Ашраф Хакими, Стефан де Врей, Александар Коларов, Андреа Раноккья, Эшли Янг, Маттео Дармиан, Данило Д'Амброзио, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони.
Полузащитники: Роберто Гальярдини, Стефано Сенси, Иван Перишич, Артуро Видаль, Николо Барелла, Кристиан Эриксен, Раджа Наингголан, Марцело Брозович.
Нападающие: Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.
Заявку на Лигу чемпионов также опубликовал «Лацио».