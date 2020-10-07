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Наингголан – в заявке «Интера» на Лигу чемпионов

07 октября 2020, 06:57

«Интер» объявил состав на групповой этап Лиги чемпионов. В заявку попал полузащитник Раджа Наингголан, который был близок к переходу в «Кальяри».

Вратари: Самир Ханданович, Ионуц Раду.

Защитники: Ашраф Хакими, Стефан де Врей, Александар Коларов, Андреа Раноккья, Эшли Янг, Маттео Дармиан, Данило Д'Амброзио, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони.

Полузащитники: Роберто Гальярдини, Стефано Сенси, Иван Перишич, Артуро Видаль, Николо Барелла, Кристиан Эриксен, Раджа Наингголан, Марцело Брозович.

Нападающие: Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

Заявку на Лигу чемпионов также опубликовал «Лацио».

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
07 октября в 15:07
правильное решение ,он еще скажет свое слово. Главное ,чтобы Конте доверял
Рома Олейник
Рома Олейник
07 октября в 11:21
22 человека из 25 возможных заявлено?
бибра
бибра
07 октября в 10:36
а вот это уже зубастая командочка
Угадайте кто
Угадайте кто
07 октября в 08:41
У Раджи прекрасный повод снова выпить😁
Анпилкин
Анпилкин
07 октября в 07:03
Обязательно будет, раз заявили
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 06:58
удачи ему в этой игре, если будет играть
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