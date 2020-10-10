Малиновский: «Если хорошо сыграем с Германией, матч с Францией забудется»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский после разгромного поражения в товарищеском поединке с Францией (1:7) поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против команды Германии.
Германия есть Германия, серьёзный соперник. То, что они не выиграли ни одной игры в Лиге Наций, ни о чём не говорит. Только мотивация будет больше. С Францией был неприятный результат, но для футболиста важно переключаться и делать выводы. После такого матча лучшая реакция — показать хорошую игру с Германией. И после этого Франция забудется.
Три подряд матча с топ-сборными? Хочется играть с лучшими, конкурировать с ними. Это позволяет понимать, в чём нужно прибавить. Не только индивидуально для себя, а для страны. Всем приятнее играть против сильных оппонентов, а не слабых. Не нужно делать выводы по двум матчам. Мы вышли на Евро, сейчас на 2-м месте Лиги Наций. Мы для того и вышли в Лигу A, чтобы бороться с такими командами. У нас такой коллектив, что все хотят побеждать, никаких ничьих. Завтра будет очередной тест.
Кого отмечу в сборной Германии? Выделю моего одноклубника Робина Госенса. Будет интересно сыграть против него.
Тем тоже есть что доказывать после крайнего матча...
Тем тоже есть что доказывать после крайнего матча...
Желаю немцам подданным клоуна зеленского десяток мячей закатить.
Желаю немцам подданным клоуна зеленского десяток мячей закатить.