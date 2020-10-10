Малиновский: «Если хорошо сыграем с Германией, матч с Францией забудется»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины после разгромного поражения в товарищеском поединке с Францией (1:7) поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против команды Германии.

Германия есть Германия, серьёзный соперник. То, что они не выиграли ни одной игры в Лиге Наций, ни о чём не говорит. Только мотивация будет больше. С Францией был неприятный результат, но для футболиста важно переключаться и делать выводы. После такого матча лучшая реакция — показать хорошую игру с Германией. И после этого Франция забудется.

Три подряд матча с топ-сборными? Хочется играть с лучшими, конкурировать с ними. Это позволяет понимать, в чём нужно прибавить. Не только индивидуально для себя, а для страны. Всем приятнее играть против сильных оппонентов, а не слабых. Не нужно делать выводы по двум матчам. Мы вышли на Евро, сейчас на 2-м месте Лиги Наций. Мы для того и вышли в Лигу A, чтобы бороться с такими командами. У нас такой коллектив, что все хотят побеждать, никаких ничьих. Завтра будет очередной тест.

Кого отмечу в сборной Германии? Выделю моего одноклубника Робина Госенса. Будет интересно сыграть против него.