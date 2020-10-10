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Малиновский: «Если хорошо сыграем с Германией, матч с Францией забудется»

10 октября 2020, 02:57
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский после разгромного поражения в товарищеском поединке с Францией (1:7) поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против команды Германии.

Германия есть Германия, серьёзный соперник. То, что они не выиграли ни одной игры в Лиге Наций, ни о чём не говорит. Только мотивация будет больше. С Францией был неприятный результат, но для футболиста важно переключаться и делать выводы. После такого матча лучшая реакция — показать хорошую игру с Германией. И после этого Франция забудется.

Три подряд матча с топ-сборными? Хочется играть с лучшими, конкурировать с ними. Это позволяет понимать, в чём нужно прибавить. Не только индивидуально для себя, а для страны. Всем приятнее играть против сильных оппонентов, а не слабых. Не нужно делать выводы по двум матчам. Мы вышли на Евро, сейчас на 2-м месте Лиги Наций. Мы для того и вышли в Лигу A, чтобы бороться с такими командами. У нас такой коллектив, что все хотят побеждать, никаких ничьих. Завтра будет очередной тест.

Кого отмечу в сборной Германии? Выделю моего одноклубника Робина Госенса. Будет интересно сыграть против него.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Байкал-38. (раскрыть)
10 октября в 12:34
Двумя руками- "ЗА"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но увы, молодежка немцев не способна на это....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
10 октября в 12:31, ред.
Не забудится, не надейся. Как говаривал В.В.Лобановский: "Игра забывается, результат остаётся". Но, у молодежки Германии, вы конечно можете выиграть. Если бы у Лёва совесть была, он вернул бы в сборную прежний костяк, и они надрали бы вам одно место. Ну, а так, имеем то, что имеем.....
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко
10 октября в 08:09
Ливерпуль с Барселоной тоже так думали)
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 08:02
Дерзай Малина, игрок он хороший!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 07:32
Если влететь немцам 0:15, то 1:7 от Франции станет считаться вполне сносным результатом.
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 06:41
А если под каток попадут, то войдут в историю.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 05:52
Товарняк, и так забудется.
112910415
112910415
10 октября в 05:34
Но непросто хорошо сыграть с германцами!
Тем тоже есть что доказывать после крайнего матча...
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 05:11
Матч с Францией позорная часть истории украинского футбола.
Байкал-38.
Байкал-38.
10 октября в 04:50
А могут сыграть так, что матч с Францией будут вспоминать как нелепость.
Желаю немцам подданным клоуна зеленского десяток мячей закатить.
Анпилкин
Анпилкин
10 октября в 03:18
Очень сомнительное заявление
mihaluch
mihaluch
10 октября в 03:06
Сыграть хорошо с Германией просто необходимо.
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