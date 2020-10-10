ГлавнаяНовости

Куман: «В теории „Барселона“ — сильнейшая команда в группе Лиги чемпионов»

10 октября 2020, 02:25

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов. Соперниками каталонского клуба на этом этапе станут «Ювентус», киевское «Динамо» и «Ференцварош».

Это очень важный турнир. В теории мы сильнейшие в группе, но должны доказать это на деле. Мы начинаем домашним матчем против «Ференцвароша». Это важная игра, мы должны подготовиться к ней и проанализировать соперника.

Что касается «Ювентуса», они каждый год демонстрируют, что являются сильной и опытной командой, а в их составе есть такой выдающийся игрок, как Криштиану Роналду.

У нас же есть Пьянич, который может дать нам немного больше информации о своём бывшем клубе.

Все новости
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии9
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии4
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»
Вчера, 09:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 07:48
посмотрим)))) только имя громкое -не больше))))
mihaluch
mihaluch
10 октября в 07:30
Одно интересно Барселона - Ювентус.
Kirgudu
Kirgudu
10 октября в 06:41
Ференцварош угорает)
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 06:40
Одно из двух первых мест возьмут.
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 05:12
В теории предпологают а на поле решают.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 03:47
Теория Р.Кумана, это всего лишь теория - Р.Кумана)
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 02:36
Конечно! Жеребьевка здорово поработала под вас и для рекламы противостояния старых Роналду и Месси...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
10 октября в 02:34
У вас есть Пьянич это самое главное)))))
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 02:33
Ещё балабол завёлся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100