Куман: «В теории „Барселона“ — сильнейшая команда в группе Лиги чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов. Соперниками каталонского клуба на этом этапе станут «Ювентус», киевское «Динамо» и «Ференцварош».

Это очень важный турнир. В теории мы сильнейшие в группе, но должны доказать это на деле. Мы начинаем домашним матчем против «Ференцвароша». Это важная игра, мы должны подготовиться к ней и проанализировать соперника.

Что касается «Ювентуса», они каждый год демонстрируют, что являются сильной и опытной командой, а в их составе есть такой выдающийся игрок, как Криштиану Роналду.

У нас же есть Пьянич, который может дать нам немного больше информации о своём бывшем клубе.