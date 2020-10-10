Шевченко: «1:7 — это много. С Германией мы можем быть другими»

Главный тренер сборной Украины после разгромного поражения в товарищеском матче с Францией (1:7) поделился ожиданиями от игры с командой Германии в рамках Лиги Наций.

У меня состоялся серьёзный разговор [с игроками]. Несмотря на всю ситуацию, игроки должны брать ответственность. 1:7 – это много. Посмотрим на их реакцию.

Психологическое состояние Бущана? (Прим. — вратарь сборной Украины)? Для всех важно сыграть следующий матч. Так бывает в футболе. Несколько рикошетов, невероятные мячи попали. Ничего хорошего в этом нет, но хорошо, что это получилось в одном матче. Когда мы были во Франции, сдавали тесты, не было понятно, кто может играть, кто не может. Ситуация была сложная. Сейчас мы получили результаты тестов, сделаем заявку. Будет намного проще определиться с обоймой, с которой мы работаем, с составом.

Правила заставляли нас играть. Мы все в одной ситуации. Большие сборные имеют преимущество перед нами в такой ситуации. Германия, Франция, Италия – у них состав намного больше нашего. Если мы теряем 1-2 игроков – это на нас сильно влияет. Последние 2,5-3 года Украина играет одним составом. А на матч с Францией мы потеряли 8-9 футболистов.

Похожая ситуация и на матч с Германией. Но мы играем дома, для нас это большая мотивация. Мы играем против сильного соперника. Я много разговаривал со своими игроками. Мы можем быть другими завтра.