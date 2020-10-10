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Шевченко: «1:7 — это много. С Германией мы можем быть другими»

10 октября 2020, 01:58
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромного поражения в товарищеском матче с Францией (1:7) поделился ожиданиями от игры с командой Германии в рамках Лиги Наций.

У меня состоялся серьёзный разговор [с игроками]. Несмотря на всю ситуацию, игроки должны брать ответственность. 1:7 – это много. Посмотрим на их реакцию.

Психологическое состояние Бущана? (Прим. — вратарь сборной Украины)? Для всех важно сыграть следующий матч. Так бывает в футболе. Несколько рикошетов, невероятные мячи попали. Ничего хорошего в этом нет, но хорошо, что это получилось в одном матче. Когда мы были во Франции, сдавали тесты, не было понятно, кто может играть, кто не может. Ситуация была сложная. Сейчас мы получили результаты тестов, сделаем заявку. Будет намного проще определиться с обоймой, с которой мы работаем, с составом.

Правила заставляли нас играть. Мы все в одной ситуации. Большие сборные имеют преимущество перед нами в такой ситуации. Германия, Франция, Италия – у них состав намного больше нашего. Если мы теряем 1-2 игроков – это на нас сильно влияет. Последние 2,5-3 года Украина играет одним составом. А на матч с Францией мы потеряли 8-9 футболистов.

Похожая ситуация и на матч с Германией. Но мы играем дома, для нас это большая мотивация. Мы играем против сильного соперника. Я много разговаривал со своими игроками. Мы можем быть другими завтра.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 05:14
Немцы постараются не отстать от французов.
Василий 50
Василий 50
10 октября в 05:08
Даешь очередной рекорд!
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 03:58
...А на матч с Францией мы потеряли 8-9 футболистов...

Какие могут быть ещё комментарии....
Gahi
Gahi
10 октября в 02:59
Прекрасно каждый понимает состояние главного тренера команды, когда она проигрывает с крупным счётом. Андрею Шевченко конечно есть что предъявить своей каманде и найти массу причин которые повлияли на игру. Но это была всего навсего товарищиская игра которая должна помочь тренеру выявить слабые и сильные стороны своей команды. Да проиграть чемпиону мира даже с таким счётом не желательно, но есть над чем работать, двигаться дальше улучшать качество и результат команды. Хотелось бы просто напомнить, в отличие от Украины которая проиграла товарищеский матч, сборная Бразилии на своем домашним чемпионате мира 2014 года в полуфинале против Германии проиграла со счётом 1-7 ? Вот где была трагедия и разочарования всей страны. Пусть следующая игра принесёт Вам больше радости, чем повода для огорчения. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 02:38
Андрей, может это не твоё?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
10 октября в 02:35
Германия тоже не мало забьет
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