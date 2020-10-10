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Норманн заявил, что может покинуть «Ростов» в январе

10 октября 2020, 17:57

Полузащитник Матиас Антонсен Норманн может покинуть «Ростов».

На пресс-конференции сборной Норвегии футболист заявил, что готов уйти из ростовского клуба в январе.

Как сообщается, главным претендентов на Норманна является «Фулхэм», однако основной трансферной целью команды считается хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик, арендованный клубом до конца сезона.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 октября в 21:59
Норманн в ЦСКА перейдет в январе.
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 21:59
А как он играет?
Сп62
Сп62
10 октября в 21:51
Вчера ещё Ростов казался восходящей звездой, а сегодня на него нельзя смотреть без слёз. Пару поражений и Валерий подаст в отставку.
drive45
drive45
10 октября в 21:45, ред.
Кто в Ростове не играл, тот в футбол не заиграл.
BDA8181
BDA8181
10 октября в 21:06
Зато честно сказал. Да и правильно ,нужно рости как футболист,задатки есть.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 20:59
так и прямой тебе дороги)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
10 октября в 20:56
Прочитал на фанатском ресурсе, Спартак сделал предложение по Норманну: 8 - 10 млн евро, 10% ростову с перепродажи + Гулиев. такой игрок нам нужен, но похоже игрок сборной Норвегии хочет в Италию или в Англию уехать. нервы похоже у Норманна не выдержали от того, что творится в рпл. Казарцева уже амнистировали, Турбин ходит и улыбается...
Gahi
Gahi
10 октября в 20:45
Хорошая реклама для себя, на пресс-конференции сборной Норвегии, кто на новенького, есть возможность в январе.
dalex83
dalex83
10 октября в 20:38
В Спартак его..
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ cska vperiod (раскрыть)
10 октября в 20:22
А он сказал что после Ростова будет валять уи на пенсии)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 октября в 20:16, ред.
Ростов это птица Феникс,мы не раз возрождались из пепла.Не беда если уйдут даже все.Ростов жил,жив и будет жить.
makkie
makkie
10 октября в 20:11
Норманн в шоке от нашего судейства - в последней игре с Сочи его НИ ЗА ЧТО удалили по сути. Он даже не толкнул Нобоа, а получил вторую ЖК.

Вот и подумал, нафига мне тут играть? Вернусь лучше в Европу.
ДСА
ДСА
10 октября в 19:42
В запас его перевести
112910415
112910415
10 октября в 19:38
потеря, большая потеря
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 19:31
Если Норман покинет Ростов Валера уйдёт.
Zenit_84
Zenit_84
10 октября в 19:29
Прощай Норман
Санчо Панса
Санчо Панса
10 октября в 19:22, ред.
В таком случае РПЛ и Ростов потеряют качественного опорника! Считаю его одним из лучших на своей позиции в нашем чемпионате.
alex074
alex074
10 октября в 19:21
Бегут с Ростова, как крысы с корабля...
berda2003
berda2003
10 октября в 19:19
правильно сделает - в этом дурдоме могут играть только дзюбы и т.п.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 октября в 19:13, ред.
Ростовская Ярмарка распродажи видимо наступает.....
ermak6848
ermak6848
10 октября в 19:05
доиграть сезон и отпуск..
Faustello
Faustello
10 октября в 19:03
Рано или поздно это бы произошло
drug01
drug01
10 октября в 18:51
Надо успешно доиграть сезон!
A.S.A
A.S.A
10 октября в 18:38
Если и он покинет команду,то Ростов точно будет бороться за выживание...
На данный момент считаю Матиаса одним из сильных легионеров,который перерос РПЛ...
Nevastol
Nevastol
10 октября в 18:26
Спартак уничтожает свои филиалы.
particular
particular
10 октября в 18:24
Исход из Ростова набирает обороты, что создаст предпосылки борьбы не в верхней, а в нижней части турнирной таблицы...
Брулин
Брулин
10 октября в 18:12
Норманн кравчик! Играет с душой! Один из лучших в Ростове!!!
STVA 1
STVA 1
10 октября в 18:10
Уходят по тихоньку)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 18:04
И кто останется?
Big krendel
Big krendel
10 октября в 18:04
Свято место пусто не бывает.
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