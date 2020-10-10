Норманн заявил, что может покинуть «Ростов» в январе

Полузащитник Матиас Антонсен Норманн может покинуть «Ростов».
На пресс-конференции сборной Норвегии футболист заявил, что готов уйти из ростовского клуба в январе.
Как сообщается, главным претендентов на Норманна является «Фулхэм», однако основной трансферной целью команды считается хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик, арендованный клубом до конца сезона.
Вот и подумал, нафига мне тут играть? Вернусь лучше в Европу.
Вот и подумал, нафига мне тут играть? Вернусь лучше в Европу.
На данный момент считаю Матиаса одним из сильных легионеров,который перерос РПЛ...
На данный момент считаю Матиаса одним из сильных легионеров,который перерос РПЛ...