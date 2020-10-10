«Зенит» хотел приобрести хавбека «Марселя» Сансона. Игрок ответил отказом

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10 октября 2020, 13:55

Полузащитник «Марселя» не захотел переходить в «Зенит», сообщает Le10Sport со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, 26-летний хавбек хотел сменить клуб из-за высокой конкуренции в центре поля «Марселя» и обратился к агенту Пини Захави. Однако впоследствии Морган отказался от предложения петербургского клуба.

В текущем сезоне Сансон сыграл в 5 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и оформил два ассиста.