«Зенит» хотел приобрести хавбека «Марселя» Сансона. Игрок ответил отказом

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон не захотел переходить в «Зенит», сообщает Le10Sport со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, 26-летний хавбек хотел сменить клуб из-за высокой конкуренции в центре поля «Марселя» и обратился к агенту Пини Захави. Однако впоследствии Морган отказался от предложения петербургского клуба.
В текущем сезоне Сансон сыграл в 5 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и оформил два ассиста.
Если сам осознал что пока не достиг уровня Зенита ....респект ему...
Если сам осознал что пока не достиг уровня Зенита ....респект ему...