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«Зенит» хотел приобрести хавбека «Марселя» Сансона. Игрок ответил отказом

10 октября 2020, 13:55

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон не захотел переходить в «Зенит», сообщает Le10Sport со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, 26-летний хавбек хотел сменить клуб из-за высокой конкуренции в центре поля «Марселя» и обратился к агенту Пини Захави. Однако впоследствии Морган отказался от предложения петербургского клуба.

В текущем сезоне Сансон сыграл в 5 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и оформил два ассиста.

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alexando1974
alexando1974
12 октября в 15:19
ну и пусть сидит у боуша дальше на банке и играет по праздникам))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 октября в 00:21
Он в Марселе то не играет...куда ему в Зенит...))
Если сам осознал что пока не достиг уровня Зенита ....респект ему...
andrefino13
andrefino13
10 октября в 22:04
Думал тут про футбол говорят,а оказывается у Сокера день открытых дверей,говори что хочешь,про футбол не обязательно,и главное Гейропы не боятся..)))
nikoladolgov
nikoladolgov
10 октября в 20:54
А если этому негру подарить кусок трубы, то согласился бы ....
nikot
nikot
10 октября в 20:23
Не вляпался!!!
VV V
VV V
10 октября в 20:14
Сансон просто человек совести и не хочет жиреть за счёт российских пенсионЭров !
leopit
leopit
10 октября в 19:25
Явно было отказано гегемоном футбола из мировой футбольной столицы....
112910415
112910415
10 октября в 19:18
после финала ЛЧ искусает локти в кровь !
kts
kts
10 октября в 18:17
Да ладно... В лучший клуп восточной Европы??
Garrincha58
Garrincha58
10 октября в 17:54
сколько тут 14ков верят в эти басенки побасенки
Rattlehead
Rattlehead
10 октября в 16:55
Правильно. В 26 лет рано заканчивать с футболом.
blitz
blitz
10 октября в 16:31
Морган Сансон, Марио Фернандес, Никола Влашич - не захотели переходить в Зенит.
ALEX26659
ALEX26659
10 октября в 16:21
вляпался в зенит не отмоешься...
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
10 октября в 16:18
Парень не дурак оказывается. Переход в Зенит это конец всему.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
10 октября в 14:58
Слишком белый для зенита!)
Брулин
Брулин
10 октября в 14:50
К игроку, отказавшемуся играть в Зените, никаких вопросов, только безмерное уважение!
Big krendel
Big krendel
10 октября в 14:43
Многое потерял.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 октября в 14:39
И вместо кого???
DEIVID
DEIVID ответ Zenit_84 (раскрыть)
10 октября в 14:32
Один из лучших ЦП в лиге 1. Для него Зенит и все игроки питерского клуба - коты в мешке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 14:23
Не хотят идти в Зенит!
Loko57
Loko57
10 октября в 14:23
Даже деньгами не смогли завлеч.
David Young
David Young
10 октября в 14:00
Правильно сделал.
Zenit_84
Zenit_84
10 октября в 13:56
Зря не согласился кот в мешке
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