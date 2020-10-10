Переход Мозеса в «Спартак» практически завершен

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10 октября 2020, 15:04

Источник сообщает, что полузащитник «Челси» в данный момент проходит последние медицинские тесты перед предстоящим трансфером в «Спартак».

В субботу утром футболист прибыл в одну из клиник Рима, где он проходит обследование. После процедур клубы смогут официально завершить сделку.

Ожидается, что хавбек подпишет с красно-белыми контракт на три года.