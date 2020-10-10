Переход Мозеса в «Спартак» практически завершен

Источник сообщает, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес в данный момент проходит последние медицинские тесты перед предстоящим трансфером в «Спартак».
В субботу утром футболист прибыл в одну из клиник Рима, где он проходит обследование. После процедур клубы смогут официально завершить сделку.
Ожидается, что хавбек подпишет с красно-белыми контракт на три года.
На бумаге это отличный трансфер для красно -белых, а что получится в итоге посмотрим
На бумаге это отличный трансфер для красно -белых, а что получится в итоге посмотрим