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Переход Мозеса в «Спартак» практически завершен

10 октября 2020, 15:04

Источник сообщает, что полузащитник «Челси» Виктор Мозес в данный момент проходит последние медицинские тесты перед предстоящим трансфером в «Спартак».

В субботу утром футболист прибыл в одну из клиник Рима, где он проходит обследование. После процедур клубы смогут официально завершить сделку.

Ожидается, что хавбек подпишет с красно-белыми контракт на три года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
11 октября в 00:37
Он хоть понимает, в какой чемпионат он переходит?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Рожден в СССР (раскрыть)
11 октября в 00:36
Как говорится: " это Россия, детка!"
Рожден в СССР
Рожден в СССР
11 октября в 00:24
Челси не нужен, а чем Спартак хуже Челси?
VanZu777
VanZu777 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
10 октября в 22:59
Посмотрел на Ютубе как за Интер играл, очень на супер Марио похож... Техники больше- значит и ошибок достаточно... Но такой игрок пропашет бровку
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 октября в 21:49
Не окажется ли он пустышкой
Василий 50
Василий 50
10 октября в 21:43, ред.
Переход завершает подпись в контакте
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 октября в 21:38
У него сейчас не самый лучший этап карьеры
Остапчук 67
Остапчук 67
10 октября в 21:33
Не станет ли он ещё одной проблемой
Константин Белых
Константин Белых ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
10 октября в 21:15
Ладно пусть в расцвете. Но с приходом Мозеса составы Спартака и Зенита по мощи уравниваются окончательно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Константин Белых (раскрыть)
10 октября в 21:04
Они в расцвете сил!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 октября в 21:03
Посмотрим...
Константин Белых
Константин Белых ответ свинина (раскрыть)
10 октября в 20:42
    berda2003
    berda2003
    10 октября в 20:29
    имея в составе сразу трёх "выдающихся" защитников сборной россии - покупают ещё одного... задаёшься вопросом, об уровне мастерства защитников сборной...
    Hypnoz
    Hypnoz ответ Добряк (раскрыть)
    10 октября в 20:14
      VV V
      VV V ответ Бутсы (раскрыть)
      10 октября в 20:10
        zxz32
        zxz32 ответ Константин Белых (раскрыть)
        10 октября в 20:08
        Ещё забыл про '' молодого'' Маркизио
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        10 октября в 20:05
        Будет всякую Дзюбу идиотом выставлять, на публику, ни кто не против
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        10 октября в 20:00
        Вот когда подпишем , тогда и радоваться будем ! А сейчас - это очередная ,неизвестно какая по счёту , фигня ! С мая месяца идут пустые обещания и заверения ! Газизову доверия -ноль !
        Footbolista
        Footbolista ответ Константин Белых (раскрыть)
        10 октября в 19:51
        Не)...это тимуровцы...они питерским бабушкам помогают...
        Justas Weiss7
        Justas Weiss7
        10 октября в 19:45
        СМ включился в гонку приобретений (растрат) с Газпромом? Тедеско конечно будет делать ставку на басурманов. Соболев и Кркорин на лаве. если ещё сядят Бакаев или Зобнин - то быть беде. как минимум россияне начнут сливать тренеришку... и как тут понять экономию клубных средств Заремы? лозунги одни - действия другие
        протон1
        протон1
        10 октября в 19:36
        а за какие он еще клубы играл?. я честно не помню чтобы он в челси играл
        Footbolista
        Footbolista ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        10 октября в 19:32, ред.
        Российские титулы им как корове седло...в ЕК у зенита УВЫ...последние места в группе...
        В зенит как говорили классики "Труба зовет!"...и это всем известно давно и в Европе тоже...
        112910415
        112910415
        10 октября в 19:30
        выглядит круто ... посмотрим
        Бутсы
        Бутсы ответ Big krendel (раскрыть)
        10 октября в 19:19
        Каких черненьких? Больше всего черненьких сейчас в зените. Славнов, хорош шифроваться. Или ты Литейный? Вас, невских клоноводов не отличить.
        Big krendel
        Big krendel
        10 октября в 19:16
          Бутсы
          Бутсы ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          10 октября в 19:08
          зенит это Еськов/Вилков, покрывшаяся за 12 лет евро-чашка, и нелюбовь не меньше трети жителей вашего города. Ведь в угоду проекта были упразднены и Петротрест, и питерское Динамо, и Локомотив СПБ. Всё для иллюзии ЯКОБЫ любимого клуба города. Общался с динамиками, которые сейчас гоняют за москвичей (не за сочи им ведь теперь ездить), ваш клуб ненавидят, реально, для олдов - вся политика которая ведется в отношении вашего клуба - это просто стыдоба. Был забавный случай, есть такие - Алиенс, которые на протяжении двух трёх лет осаждали бомжей, находясь в одном пабе. бомжи даже по истечении такого времени не могли узнать, где сидит мясо, в их городе, где все за зенит. А когда приезжали старшие товарищи из Москвы, бравые зенитовские боевики ныкались по всем норкам, дабы не словить люлятора. Тут стоит упомянуть, что весь перфоманс оплачивает газпром, так же как и тикеты. В любой другой стране зенит бы уже был в изгнан в кфк пожизненно. Но, наслаждайтесь, пока есть время.
          свинина
          свинина
          10 октября в 19:01
          Мясные поясните кто такая Зарема?
          свинина
          свинина
          10 октября в 19:00
          А Зарема добро дала?
          Константин Белых
          Константин Белых ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          10 октября в 18:59
          А у вас Ловрен и Ракитский летчики на старте взлета?
          Константин Белых
          Константин Белых
          10 октября в 18:57
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