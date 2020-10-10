Геркус: «Мозес мог оказаться в „Спартаке“ в прошлом сезоне»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем телеграм-канале сообщил, что «Спартак» работал над трансфером футболиста «Челси» еще в прошлом сезоне, когда генеральным директором клуба был Томас Цорн.

Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.

Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов — тема отдельного рассказа.

Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговоренных условиях.