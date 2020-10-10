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Геркус: «Мозес мог оказаться в „Спартаке“ в прошлом сезоне»

10 октября 2020, 15:20

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем телеграм-канале сообщил, что «Спартак» работал над трансфером футболиста «Челси» Виктора Мозеса еще в прошлом сезоне, когда генеральным директором клуба был Томас Цорн.

Мозес мог оказаться в «Спартаке» в прошлом сезоне. В прошлом году, когда Виктор был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.

Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов — тема отдельного рассказа.

Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдет удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговоренных условиях.

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sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
10 октября в 18:15
Наверное
Anisovich
Anisovich
10 октября в 17:34, ред.
Это счастье Мозеса, что он раньше времени среди свиней не оказался.
Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
10 октября в 16:11
Всякие Егоровы, Карпы и прочие зеленеют от зависти поди)))
drug01
drug01
10 октября в 15:46
Это было давно уже
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 15:44
он и сейчас непонятно зачем)))))))))))))))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
10 октября в 15:44
не докопили))
shlomo
shlomo
10 октября в 15:42
Мог не мог...это уже никому не интересно....
sv_1969
sv_1969
10 октября в 15:34
Геркус типа все знает)))
David Young
David Young
10 октября в 15:26
Интересные спартаковские дела.
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