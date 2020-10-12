Мата отказался от зарплаты в € 20 млн в год, предложенной саудовским клубом

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12 октября 2020, 23:20

Полузащитник Хуан Мата отклонил предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

По информации источника, 32-летний испанец отклонил первоначальное предложение, в котором ему предлагали зарплату в размере 16 миллионов евро в год. Затем неназванный клуб из Саудовской Аравии поднял предложение до 20 миллионов евро, но вновь встретил отказ.

Контракт Маты с МЮ истекает летом 2021 года, хотя сделка включает в себя опцию продления еще на один сезон.

Недавно Мата был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре.