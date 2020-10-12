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Мата отказался от зарплаты в € 20 млн в год, предложенной саудовским клубом

12 октября 2020, 23:20

Полузащитник Хуан Мата отклонил предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

По информации источника, 32-летний испанец отклонил первоначальное предложение, в котором ему предлагали зарплату в размере 16 миллионов евро в год. Затем неназванный клуб из Саудовской Аравии поднял предложение до 20 миллионов евро, но вновь встретил отказ.

Контракт Маты с МЮ истекает летом 2021 года, хотя сделка включает в себя опцию продления еще на один сезон.

Недавно Мата был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 октября в 07:38
Надеюсь этот сезон проведет в МЮ, дальше посмотрим, все таки уже возраст
ДСА
ДСА
13 октября в 04:51
Для кого-то футбол важнее денег.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 октября в 00:00
Ну, Федун то молодец , звезду Тиля всего то за двадцатку отхватил.
Footbolista
Footbolista
12 октября в 23:57
Не по Хуану сомбреро...
LOpp
LOpp
12 октября в 23:54
Hoyar
Hoyar
12 октября в 23:52
Утки пошли.)
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 23:33
Напомнил мне Гинера,, который за 20 Чалова не отпустил
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 23:26
20 млн евро в год это очень много
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