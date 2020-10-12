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«Манчестер Сити» собирается подписать Тальяфико в январе

12 октября 2020, 19:05

«Манчестер Сити» планирует сделать предложение «Аяксу» по трансферу Николаса Тальяфико в январе, утверждает The Sun.

По информации источника, Хосеп Гвардиола стремится подписать в команду еще одного левого защитника. Отмечается, что трансфер 28-летнего аргентинца может обойтись «Сити» в 20 миллионов фунтов.

Минувшим летом появлялась информация об интересе к Тальяфико со стороны «Атлетико».

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cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 06:09
Снова дербанят Аякс.
RTS-25
RTS-25 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
13 октября в 02:01
Как-то мне сказал старый еврей - ""Просто" прыщ на заднице не вскочит. Везде есть свой смысл".
Значит положили глаз. Если сыровары не согласятся, зашлют Джеймса Бонда.
RTS-25
RTS-25
13 октября в 01:57
Растянут Аякс. И опять собирать команду. Ну..... МСити не плохой выбор. Пусть побегает за англосаксов. Удачи.
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 23:27
Ещё один защитник в МС?!
Остапчук 67
Остапчук 67
12 октября в 20:12
Дербанят «Аякс»
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 октября в 20:07
Просто интересовались
Василий 50
Василий 50
12 октября в 20:03
Подписывают игроков, а результатз нет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 октября в 19:58
МС пора задуматься о тренере
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 19:07
Полетели зимние утки...
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