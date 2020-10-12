«Манчестер Сити» собирается подписать Тальяфико в январе

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12 октября 2020, 19:05

«Манчестер Сити» планирует сделать предложение «Аяксу» по трансферу в январе, утверждает The Sun.

По информации источника, Хосеп Гвардиола стремится подписать в команду еще одного левого защитника. Отмечается, что трансфер 28-летнего аргентинца может обойтись «Сити» в 20 миллионов фунтов.

Минувшим летом появлялась информация об интересе к Тальяфико со стороны «Атлетико».