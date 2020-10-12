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«Манчестер Сити» готов избавиться от Агуэро ради Месси

12 октября 2020, 09:07

Руководство «Манчестер Сити» продолжает интересоваться форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Ради этого перехода «горожане» готовы расстаться с нападающим Серхио Агуэро, на которого претендует «Интер». Напомним, что следующим летом у Месси и Агуэро истекают контракты со своими клубами.

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Все комментарии
Bags_Banny
Bags_Banny ответ заDOOMчивый (раскрыть)
12 октября в 21:27
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
    12 октября в 13:21
    Лионель Месси - личность? Не смеши публику, это лишь пиар, аха-ха.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
    12 октября в 13:19
    А братан Пеп дождется святого Лионеля?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    12 октября в 11:39
    Агуэро хорош,хотя стареет и травмируется чаще и лечится - дольше.Да и надо быстро набирать форму,а это будет сложно.Скорее всего надо ему переходить в Сериал - там просто кладезь пенсионеров или неудачников АПЛа-Реала-Барсы.
    Вот если взять старичка Куна и молодого Марато,то аргентинец уделает испанца в три счёта,даже после лазарета.
    Hoyar
    Hoyar
    12 октября в 11:13
    Сити нужен быстрый, цепкий, умный опорник, я бы Месси и бесплатно щас не подписывал, он своё по мне отыграл.
    Igo0rek
    Igo0rek
    12 октября в 10:46
    Такой бред!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 октября в 10:28
    Избавиться немножко не то слово.
    Избавляются от клопов и тараканов или чего то ненужного. Не думаю, что Агуэро был обузой для МС. Иначе давно бы продали, раз спрос есть.
    А вот по финансам будет проблема. За Месси придется платить гораздо больше, чем выручат за Агуэру. Конечно, если речь идет про зимнее ТО. Летом можно будет забрать бесплатно, свободными агентами...
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    12 октября в 10:19
    Если Месси и перейдет в МС, то оставит своего друга Агуэро.)
    ДАША Д
    ДАША Д
    12 октября в 10:00
    Месси сейчас начнет стремительно стареть и сдавать свои позиции.
    ermak6848
    ermak6848
    12 октября в 09:56
    во даже как гном рулит в Европе
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    12 октября в 09:53
    В МС много звёзд. Они могут и не принять Месси, а в одиночку в АПЛ не играют
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    12 октября в 09:47
    Строить команду вокруг Месси глупо. Он не молодеет и не прогрессирует
    Василий 50
    Василий 50
    12 октября в 09:40
    От Месси не стоит ждать результатов. А вот нервозность в клубе усилится
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    12 октября в 09:33
    От Месси в Англии будет финансовый выхлоп. Спортивных результатов ожидать не стоит
    sv_1969
    sv_1969
    12 октября в 09:13
    Не очень умное решение
    Анпилкин
    Анпилкин
    12 октября в 09:11
    Месси покруче будет
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