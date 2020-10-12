«Манчестер Сити» готов избавиться от Агуэро ради Месси

Руководство «Манчестер Сити» продолжает интересоваться форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Ради этого перехода «горожане» готовы расстаться с нападающим Серхио Агуэро, на которого претендует «Интер». Напомним, что следующим летом у Месси и Агуэро истекают контракты со своими клубами.
Избавляются от клопов и тараканов или чего то ненужного. Не думаю, что Агуэро был обузой для МС. Иначе давно бы продали, раз спрос есть.
А вот по финансам будет проблема. За Месси придется платить гораздо больше, чем выручат за Агуэру. Конечно, если речь идет про зимнее ТО. Летом можно будет забрать бесплатно, свободными агентами...
Избавляются от клопов и тараканов или чего то ненужного. Не думаю, что Агуэро был обузой для МС. Иначе давно бы продали, раз спрос есть.
А вот по финансам будет проблема. За Месси придется платить гораздо больше, чем выручат за Агуэру. Конечно, если речь идет про зимнее ТО. Летом можно будет забрать бесплатно, свободными агентами...