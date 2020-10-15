Президент «Кальяри»: «Ситуация с Наингголаном затмила трансфер Година»

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини поделился мнением о несостоявшемся возвращении в команду , а также заявил, что переход в команду из «Интера» может стать самым важным подписанием в истории клуба.

С точки зрения болельщика, я очень сожалею. В какой-то момент в прошлом году «Кальяри» показал себя отличной командой с Раджой Наингголаном на поле.

Но с точки зрения клуба, учитывая экономические проблемы в футболе, я могу сказать, что в конце концов рад, что переговоры не прошли, учитывая затраты. Я сожалею, что эти переговоры затмили человека, который, как я полагаю, является одним из самых важных трансферов в истории «Кальяри». Я говорю о Диего Године.

Годин — отличный игрок высокого качества. Он лидер с большим опытом и несколькими трофеями за плечами.