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Президент «Кальяри»: «Ситуация с Наингголаном затмила трансфер Година»

15 октября 2020, 12:58

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини поделился мнением о несостоявшемся возвращении в команду Раджи Наингголана, а также заявил, что переход в команду Диего Година из «Интера» может стать самым важным подписанием в истории клуба.

С точки зрения болельщика, я очень сожалею. В какой-то момент в прошлом году «Кальяри» показал себя отличной командой с Раджой Наингголаном на поле.

Но с точки зрения клуба, учитывая экономические проблемы в футболе, я могу сказать, что в конце концов рад, что переговоры не прошли, учитывая затраты. Я сожалею, что эти переговоры затмили человека, который, как я полагаю, является одним из самых важных трансферов в истории «Кальяри». Я говорю о Диего Године.

Годин — отличный игрок высокого качества. Он лидер с большим опытом и несколькими трофеями за плечами.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 02:00
А Годин ещё жив?))
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 14:09
Да придет спаситель!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
15 октября в 13:20
сотрясает пустоту своей неопределенностью
mihaluch
mihaluch
15 октября в 13:06
Трансферы затмевают всё.
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