Рюдигер: «Хочу убедить тренерский штаб, что я заслуживаю играть»

Защитник «Челси» признался, что мог покинуть лондонскую команду.

У меня было несколько вариантов. Я мог уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики. Из-за некоторых причин, а также нехваткой времени, переговоры не превратились во что-то большее. Никто в «Челси» не говорил, что есть абсолютная необходимость найти мне новую команду, не говорил, что я точно не вхожу в планы тренера.

Я сам отклонил два предложения. Не был готов к тому, чтобы переезжать, потому что много пропускал из-за травм. Мне нравится жить в Лондоне, выступать за «Челси». Нужно принять эту ситуацию и постараться показывать себя на каждой тренировке. Наша команда выступает во многих турнирах, у нас будет по две игры в неделю. Поэтому я продолжу стараться показывать свои лучшие качества, хочу убедить тренерский штаб, что я заслуживаю играть.