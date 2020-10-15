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Рюдигер: «Хочу убедить тренерский штаб, что я заслуживаю играть»

15 октября 2020, 09:58

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер признался, что мог покинуть лондонскую команду.

У меня было несколько вариантов. Я мог уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики. Из-за некоторых причин, а также нехваткой времени, переговоры не превратились во что-то большее. Никто в «Челси» не говорил, что есть абсолютная необходимость найти мне новую команду, не говорил, что я точно не вхожу в планы тренера.

Я сам отклонил два предложения. Не был готов к тому, чтобы переезжать, потому что много пропускал из-за травм. Мне нравится жить в Лондоне, выступать за «Челси». Нужно принять эту ситуацию и постараться показывать себя на каждой тренировке. Наша команда выступает во многих турнирах, у нас будет по две игры в неделю. Поэтому я продолжу стараться показывать свои лучшие качества, хочу убедить тренерский штаб, что я заслуживаю играть.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 02:03
А ты сможешь?
mihaluch
mihaluch
15 октября в 10:01
Убеждать надо качеством игры.
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