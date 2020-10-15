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Бонуччи: «Сборная Нидерландов уважает и боится команду Италии»

15 октября 2020, 10:55
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после ничьей в матче против Нидерландов (1:1) в рамках Лиги Наций заявил, что смена тактической схемы голландцев с 4-3-3 на 5-3-2 говорит об опасениях с их стороны.

Это означает, что они уважают и боятся нас. Несмотря на их тактические изменения, мы все равно создавали моменты, даже если было сложнее в центре поля.

Жаль только, что мы не смогли набрать три очка, они бы очень много значили в этот вечер.

Мы очень хорошо играли в обороне и много работали в центре поля. Барелла сочетал отличные пасы с несколькими техническими ошибками, но это может случиться с его работой из-за высокого темпа и прессинга.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 02:01
Как и вы их?
Анпилкин
Анпилкин
15 октября в 11:00
Италию все боятся, а значит уважают.
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