Бонуччи: «Сборная Нидерландов уважает и боится команду Италии»

Защитник сборной Италии после ничьей в матче против Нидерландов (1:1) в рамках Лиги Наций заявил, что смена тактической схемы голландцев с 4-3-3 на 5-3-2 говорит об опасениях с их стороны.

Это означает, что они уважают и боятся нас. Несмотря на их тактические изменения, мы все равно создавали моменты, даже если было сложнее в центре поля.

Жаль только, что мы не смогли набрать три очка, они бы очень много значили в этот вечер.

Мы очень хорошо играли в обороне и много работали в центре поля. Барелла сочетал отличные пасы с несколькими техническими ошибками, но это может случиться с его работой из-за высокого темпа и прессинга.