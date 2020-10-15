Майораль: «Зидан хотел, чтобы я остался в „Реале“»

Нападающий «Реала» , который недавно перешел в «Рому» на правах аренды, рассказал о причинах перехода в итальянский клуб.

После предсезонной подготовки с «Реалом» я собирался покинуть клуб, но Зидан хотел, чтобы я остался. Я сказал ему, что мне нужно уйти, чтобы получать больше игровой практики. Думаю, клуб прислушался к Зидану, поэтому они хотели продать Йовича. Но все очень затянулось, поэтому я снова позвонил Зидану и спросил его, можно ли мне уйти. Я думал, что у меня появится возможность проявить себя. В конце концов, дело сделано, я в «Роме», и это самое главное.