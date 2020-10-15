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Майораль: «Зидан хотел, чтобы я остался в „Реале“»

15 октября 2020, 10:05

Нападающий «Реала» Борха Майораль, который недавно перешел в «Рому» на правах аренды, рассказал о причинах перехода в итальянский клуб.

После предсезонной подготовки с «Реалом» я собирался покинуть клуб, но Зидан хотел, чтобы я остался. Я сказал ему, что мне нужно уйти, чтобы получать больше игровой практики. Думаю, клуб прислушался к Зидану, поэтому они хотели продать Йовича. Но все очень затянулось, поэтому я снова позвонил Зидану и спросил его, можно ли мне уйти. Я думал, что у меня появится возможность проявить себя. В конце концов, дело сделано, я в «Роме», и это самое главное.

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FruttyPups
FruttyPups ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 02:29
Спасибо, исправили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:57, ред.
Нападающий Интера?
Или я что-то забыл?
Ruslan3132
Ruslan3132
15 октября в 11:23
"Думаю, клуб прислушался к Зидану, поэтому они хотели продать Йовича"

Зачем болтать то? Теперь какой настрой у Йовича выкладываться то...дурач0к Борха
mihaluch
mihaluch
15 октября в 10:07
Зидан как всегда прав.
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