Рами: «Я провёл бы карьеру успешнее, но моя проблема — еда. Люблю покушать»

Бывший защитник сборной Франции поделился мнением о своей карьере.

Я мог провести карьеру успешнее, если бы мой образ жизни был правильнее. Я постоянно гулял, у меня было много женщин, я вообще не обращал внимание на свой вес.

Моей проблемой была еда. Я люблю покушать. От этого и обидно, ведь когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий.