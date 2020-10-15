Рами: «Я провёл бы карьеру успешнее, но моя проблема — еда. Люблю покушать»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами поделился мнением о своей карьере.
Я мог провести карьеру успешнее, если бы мой образ жизни был правильнее. Я постоянно гулял, у меня было много женщин, я вообще не обращал внимание на свой вес.
Моей проблемой была еда. Я люблю покушать. От этого и обидно, ведь когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий.
34-летний футболист в сентябре стал игроком португальской «Боавишты» после неудачного перехода в «Сочи», за который он не сыграл ни одного матча.