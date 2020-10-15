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Рами: «Я провёл бы карьеру успешнее, но моя проблема — еда. Люблю покушать»

15 октября 2020, 12:42

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами поделился мнением о своей карьере.

Я мог провести карьеру успешнее, если бы мой образ жизни был правильнее. Я постоянно гулял, у меня было много женщин, я вообще не обращал внимание на свой вес.

Моей проблемой была еда. Я люблю покушать. От этого и обидно, ведь когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий.

34-летний футболист в сентябре стал игроком португальской «Боавишты» после неудачного перехода в «Сочи», за который он не сыграл ни одного матча.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:59
Поэтому ты щас на таком уровне!!!
Физручини
Физручини
15 октября в 15:04
Проблема в том, что ты 61абол
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 14:00
Еда похоже выиграла
dzvinka
dzvinka
15 октября в 13:35
в самом деле хороший деф был, но о футболе мало думал)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
15 октября в 13:00
В Сочи пожрать не дали.
David Young
David Young
15 октября в 12:44
Грехи молодости навредили карьере.
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