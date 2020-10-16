«Ты всегда был на шаг впереди». Титов поздравил Тихонова с 50-летием

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов на своей странице в инстаграме поздравил своего бывшего партнера по команде Андрея Тихонова с 50-летием.
Валерьевич! Ты всегда был на шаг впереди, ты всегда был на шаг мудрее, и ты всегда будешь великим Тихоновым! С юбилеем, Андрей Валерьевич!
Тихонов провел за «Спартак» 191 матч и забил 68 мячей. Также он выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны.
Ранее сообщалось, что Тихонов может возглавить «Астану».
Отличный игрок, жалко что работа на матч ТВ человеческие качества потихоньку подтачивает...
Отличный игрок, жалко что работа на матч ТВ человеческие качества потихоньку подтачивает...