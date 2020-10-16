«Ты всегда был на шаг впереди». Титов поздравил Тихонова с 50-летием

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вчера, 09:54

Экс-полузащитник «Спартака» на своей странице в инстаграме поздравил своего бывшего партнера по команде с 50-летием.

Валерьевич! Ты всегда был на шаг впереди, ты всегда был на шаг мудрее, и ты всегда будешь великим Тихоновым! С юбилеем, Андрей Валерьевич!

Тихонов провел за «Спартак» 191 матч и забил 68 мячей. Также он выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны.

Ранее сообщалось, что Тихонов может возглавить «Астану».