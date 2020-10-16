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«Ты всегда был на шаг впереди». Титов поздравил Тихонова с 50-летием

вчера, 09:54

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов на своей странице в инстаграме поздравил своего бывшего партнера по команде Андрея Тихонова с 50-летием.

Валерьевич! Ты всегда был на шаг впереди, ты всегда был на шаг мудрее, и ты всегда будешь великим Тихоновым! С юбилеем, Андрей Валерьевич!

Тихонов провел за «Спартак» 191 матч и забил 68 мячей. Также он выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны.

Ранее сообщалось, что Тихонов может возглавить «Астану».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:23
С Днюхой и юбилеем Тишу! Здоровья и всех благ!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 13:12
А вот и мальчик с бромонтановой окраины подтянулся
CPS
CPS
вчера в 11:24
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    вчера в 11:05
    С юбилеем Тихонова.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:49
    С Днем Рождения)
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    вчера в 10:26
    С ДР ЛЕГЕНДА!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 10:04
    Ну что же?!? Остается только присоединится к поздравлениям.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 09:57
    Поздравления!
    Отличный игрок, жалко что работа на матч ТВ человеческие качества потихоньку подтачивает...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 09:55
    Пора бы уже и на тренерском порище себя показать.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 09:55
    С юбилеем здоровья и успехов в работе.
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