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РФС поздравил президента УЕФА с днём рождения

13 октября 2020, 12:41

Сегодня свой день рождения отмечает президент УЕФА Александер Чеферин. РФС на своём официальном сайте поздравил главу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Во вторник, 13 октября, исполняется 53 года президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину.

РФС поздравляет главу УЕФА с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе по развитию европейского футбола!

Напомним, что Чеферин был избран 7-м президентом УЕФА в 2016 году. В 2019 году он был переизбран на новый срок.

Ранее Чеферин похвалил РФС после возобновления соревнований в стране в условиях пандемии.

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David Young
David Young
13 октября в 12:42
Долгой и успешной карьеры на посту президента УЕФА.
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