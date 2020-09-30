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Новиков попрощался с футболистами «Динамо»

30 сентября 2020, 19:46

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков и его тренерский штаб попрощались с футболистами команды. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Перед началом утренней тренировки на базе клуба состоялось собрание, на котором с игроками попрощались покинувшие команду тренеры Кирилл и Александр Новиковы, Виталий Гришин и Юрий Бавыкин.

Кроме того, футболистам было объявлено, что в подготовке к ближайшей игре и.о. главного тренера Александру Кульчию и его ассистенту Павлу Алпатову помогут тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Верчили и Иван Карандашов, а также заместитель генерального директора клуба по спорту Желько Бувач.

Затем бело-голубые перешли на одно из полей базы, где, разделившись на две группы (отдельно занимались те, кто сыграл против «Химок» больше 60 минут), провели комплексную тренировку.

Напомним, что 29 сентября Новиков подал в отставку с поста главного тренера «Динамо».

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CSKA2012
CSKA2012
30 сентября в 23:32
Правильное решение, жду ещё отставку Нашего Ганчеренко, не тянет он топ клуб...
Сп62
Сп62
30 сентября в 20:27
Ушёл не сказав последнего слова в футболе. Ждём нового пришествия.
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 19:54
жаль. но решение уважаю.
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