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Легенда «Тоттенхэма» может возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси»

вчера, 19:04

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Робби Кин может возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщается, наставник команды Гильермо Барос Скелотто может быть уволен за неудовлетворительные результаты. «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает последнее место в Западной конференции МЛС.

Отмечается, что главным кандидатом на должность нового наставника клуба является Робби Кин. Специалист уже работал ассистентом главного тренера в «Мидлсбро» и сборной Ирландии.

Напомним, что Кин является рекордсменом по количеству проведённых матчей (148) и голов (68) за национальную команду Ирландии. Бывший футболист занял третье место в списке лучших нападающих «Тоттенхэма» в XXI веке.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:03
Удачи Кину на новом месте
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:31
Там главное имя.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:21
Удачи пожелаем может станет ещё и тренер-легенда.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:13
Посмотрим что получится
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Удачи и пусть получится
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