Легенда «Тоттенхэма» может возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси»

1602864273

вчера, 19:04

Экс-нападающий «Тоттенхэма» может возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщается, наставник команды может быть уволен за неудовлетворительные результаты. «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает последнее место в Западной конференции МЛС .

Отмечается, что главным кандидатом на должность нового наставника клуба является Робби Кин. Специалист уже работал ассистентом главного тренера в «Мидлсбро» и сборной Ирландии.

Напомним, что Кин является рекордсменом по количеству проведённых матчей (148) и голов (68) за национальную команду Ирландии. Бывший футболист занял третье место в списке лучших нападающих «Тоттенхэма» в XXI веке.