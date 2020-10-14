«Сынок, не надо смеяться». Шевченко замотивировал игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко произнёс речь перед матчем 4-го тура Лиги Наций против сборной Испании (1:0).
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко с улыбкой отреагировал на слова наставника, на что Шевченко ответил:
Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому здесь до смеха завтра не будет. Понятно?
Группа, в которой играет Украина, в принципе в числе самых интересных. Данный матч был интересен прежде всего тем, что Украина победила, несмотря на полный разгром от Франции в товарищеском матче, и много потерь из-за вируса. Так что здесь и сам матч, и отдельные детали, всё весьма интересно.
Что касается матча Германия - Швейцария, то здесь хотелось бы побольше новостей, согласен, матч по интересу в целом не ниже Украины с Испанией, да и получился более результативным.
Я полагаю, что тут отчасти играет роль фактор интереса - из Украины на сайте есть пользователи, из Германии и Швейцарии - от силы несколько человек, да и и те не активные пользователи, во всяком случае, я не видел здесь много людей, живущий в западной, южной, и центральной Европе, а вот из бывший республик СССР здесь много людей.
Группа, в которой играет Украина, в принципе в числе самых интересных. Данный матч был интересен прежде всего тем, что Украина победила, несмотря на полный разгром от Франции в товарищеском матче, и много потерь из-за вируса. Так что здесь и сам матч, и отдельные детали, всё весьма интересно.
Что касается матча Германия - Швейцария, то здесь хотелось бы побольше новостей, согласен, матч по интересу в целом не ниже Украины с Испанией, да и получился более результативным.
Я полагаю, что тут отчасти играет роль фактор интереса - из Украины на сайте есть пользователи, из Германии и Швейцарии - от силы несколько человек, да и и те не активные пользователи, во всяком случае, я не видел здесь много людей, живущий в западной, южной, и центральной Европе, а вот из бывший республик СССР здесь много людей.
Не то, что нынешнее племя:
Не то, что нынешнее племя: