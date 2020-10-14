«Сынок, не надо смеяться». Шевченко замотивировал игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Украины произнёс речь перед матчем 4-го тура Лиги Наций против сборной Испании (1:0).

Защитник «Динамо» с улыбкой отреагировал на слова наставника, на что Шевченко ответил:

Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому здесь до смеха завтра не будет. Понятно?