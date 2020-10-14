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«Сынок, не надо смеяться». Шевченко замотивировал игроков сборной Украины

14 октября 2020, 11:56

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко произнёс речь перед матчем 4-го тура Лиги Наций против сборной Испании (1:0).

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко с улыбкой отреагировал на слова наставника, на что Шевченко ответил:

Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому здесь до смеха завтра не будет. Понятно?

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ VV V (раскрыть)
14 октября в 22:34
Если бы только он!
VV V
VV V
14 октября в 21:53
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Багров-брат (раскрыть)
    14 октября в 16:03
      Багров-брат
      Багров-брат ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      14 октября в 15:52
      Удивляет, что в национальной сборной Украины нарушают законы страны, общаясь на языке, запрещённом к общению в официальных случаях. Хоть бы говорили на шумерском...)))
      galem72
      galem72
      14 октября в 13:06
      Сопливый ноунейм больше чем в 2 раза младше Шевы, а уже характер свой проявляет. Андрей молодец, что так тактично подошёл к этому хохотуну.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ David Young (раскрыть)
      14 октября в 12:44
      Группа, в которой играет Украина, интересная только потому, что в ней играет Испания. Германию, сейчас никто серьезно не рассматривает. Я живу в Германии 30 лет, относительно неплохо знаю немецкий футбол. И хочу сказать, что нынешняя команда Германии -эксперементальная. Лёв перестраивает сборную после позора в 2018. Никто из немецких экспертов не строит ничего серьезного в отношении немецкой сборной. А по поводу моего ника, да, я знаю, но не считаю это принципиальным, чтобы что-то менять....
      David Young
      David Young ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      14 октября в 12:36
      Кстати, небольшая заметка, по-английски, имя Наполеона I пишется как Napoleon Bonaparte.

      Группа, в которой играет Украина, в принципе в числе самых интересных. Данный матч был интересен прежде всего тем, что Украина победила, несмотря на полный разгром от Франции в товарищеском матче, и много потерь из-за вируса. Так что здесь и сам матч, и отдельные детали, всё весьма интересно.

      Что касается матча Германия - Швейцария, то здесь хотелось бы побольше новостей, согласен, матч по интересу в целом не ниже Украины с Испанией, да и получился более результативным.

      Я полагаю, что тут отчасти играет роль фактор интереса - из Украины на сайте есть пользователи, из Германии и Швейцарии - от силы несколько человек, да и и те не активные пользователи, во всяком случае, я не видел здесь много людей, живущий в западной, южной, и центральной Европе, а вот из бывший республик СССР здесь много людей.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ David Young (раскрыть)
      14 октября в 12:33
      А я думаю, что игра в Германии, куда более интересная была, результативная! Но вот Соккер, почему-то, об этой игре не пишет. К чему бы, это...???
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ David Young (раскрыть)
      14 октября в 12:29, ред.
      Примечательных? Для кого? И что решал этот матч???
      David Young
      David Young ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      14 октября в 12:28
      Говорят прежде всего потому, что это был один из самых примечательных и важных матчей игрового дня Лиги Наций. Не вижу здесь двойного дна.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      14 октября в 12:27
      Пипец. Такое впечатление, что сведомые вчера выиграли ЧМ, как минимум. Только о них Соккер и говорит. Наверно, кому-то, это очень нужно.....
      David Young
      David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
      14 октября в 12:27
      Да, были люди в наше время,
      Не то, что нынешнее племя:
      dimagas2
      dimagas2 ответ Q-J-G (раскрыть)
      14 октября в 12:24
      Времена Лобановского давно прошли,сейчас игроков не загонишь на 3-5 мес на базу и тд.У них в голове:тачки.гульки,инстаграмм ..
      Q-J-G
      Q-J-G
      14 октября в 12:17
      Попробовал бы кто-то во времена В.В.Лобановского вот так стоять перед гл.тренером, когда он даёт указания, и смеяться, в сборной "без году неделя" (21-год!!!) и уже такое себе позволяют... Никакой ответственности, уважения, понимания... "Влетели" Франции 1:7, а ему смешно...
      112910415
      112910415
      14 октября в 12:15
      всё всерьёз !
      ДАША Д
      ДАША Д
      14 октября в 12:14
      Удалось достучаться до игроков
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      14 октября в 12:04
      Выгнать нафик из сборной за смешливость...
      sv_1969
      sv_1969
      14 октября в 11:59
      Вона как...
      ОПС
      ОПС
      14 октября в 11:58
      Ьольшой шутник,однако.
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