ГлавнаяНовости

Тиаго Мотта может сменить Тухеля в ПСЖ

10 октября 2020, 19:15

Тиаго Мотта может возглавить свой бывший клуб.

Как сообщается, у наставника ПСЖ Томаса Тухеля напряжённые отношения со спортивным директором парижан Леонардо. Немецкого специалиста не устраивает трансферная политика команды.

Отмечается, что Тухель может быть уволен по ходу нынешнего сезона. Среди кандидатов на замену 47-летнему наставнику называли Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, которые находятся без работы, однако теперь руководство ПСЖ всерьез рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника клуба Тиаго Мотты.

Итальянский специалист возглавлял молодёжную команду парижан в 2019 году, а после был назначен главным тренером «Дженоа». Под его руководством генуэзский клуб провёл 9 матчей (1 победа, 3 ничьи и 5 поражений), занимая последнее место в Серии А в прошлом сезоне. В декабре прошлого года Мотта был уволен с поста наставника «Дженоа».

Все новости
СлухиЛегенда «Тоттенхэма» может возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси»
Вчера, 19:04 Комментарии5
СлухиРуни готовится возглавить «Дерби Каунти» на полноценной основе
15 октября Комментарии4
Аллегри может сменить Индзаги в «Лацио»
14 октября Комментарии3
«Сынок, не надо смеяться». Шевченко замотивировал игроков сборной Украины
14 октября ВидеоКомментарии19
ОфициальноПомощник главного тренера «Милана» Бонера заразился коронавирусом
13 октября Комментарии2
Пятилетка Клоппа в «Ливерпуле»: реальный секрет успеха — терпение
09 октябряАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 22:11
Хотят развалить клуб, но при этом сделать это с умом? Типа тренер никакой, игроки разочарованы и хотят покинуть клуб и т.д.
Хоть это и оооочень мало вероятно. Но тренер из Мотты для таких звёзд никакой выйдет, я думаю. У него нет такого авторитета, как у Зидана.
КЭТиК
КЭТиК
10 октября в 20:45, ред.
Похоже суперхреновый тренер.
Nazi
Nazi
10 октября в 20:41, ред.
    dzvinka
    dzvinka
    10 октября в 20:22
      mihaluch
      mihaluch
      10 октября в 19:31
      Если надо меняйте.
      Q-J-G
      Q-J-G
      10 октября в 19:19
      Интересный и интригующий ход событий, посмотрим, чем это всё закончится...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100