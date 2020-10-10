Тиаго Мотта может сменить Тухеля в ПСЖ

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10 октября 2020, 19:15

может возглавить свой бывший клуб.

Как сообщается, у наставника ПСЖ напряжённые отношения со спортивным директором парижан Леонардо. Немецкого специалиста не устраивает трансферная политика команды.

Отмечается, что Тухель может быть уволен по ходу нынешнего сезона. Среди кандидатов на замену 47-летнему наставнику называли и , которые находятся без работы, однако теперь руководство ПСЖ всерьез рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника клуба Тиаго Мотты.

Итальянский специалист возглавлял молодёжную команду парижан в 2019 году, а после был назначен главным тренером «Дженоа». Под его руководством генуэзский клуб провёл 9 матчей (1 победа, 3 ничьи и 5 поражений), занимая последнее место в Серии А в прошлом сезоне. В декабре прошлого года Мотта был уволен с поста наставника «Дженоа».