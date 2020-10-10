Тиаго Мотта может сменить Тухеля в ПСЖ

Тиаго Мотта может возглавить свой бывший клуб.
Как сообщается, у наставника ПСЖ Томаса Тухеля напряжённые отношения со спортивным директором парижан Леонардо. Немецкого специалиста не устраивает трансферная политика команды.
Отмечается, что Тухель может быть уволен по ходу нынешнего сезона. Среди кандидатов на замену 47-летнему наставнику называли Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, которые находятся без работы, однако теперь руководство ПСЖ всерьез рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника клуба Тиаго Мотты.
Итальянский специалист возглавлял молодёжную команду парижан в 2019 году, а после был назначен главным тренером «Дженоа». Под его руководством генуэзский клуб провёл 9 матчей (1 победа, 3 ничьи и 5 поражений), занимая последнее место в Серии А в прошлом сезоне. В декабре прошлого года Мотта был уволен с поста наставника «Дженоа».
Хоть это и оооочень мало вероятно. Но тренер из Мотты для таких звёзд никакой выйдет, я думаю. У него нет такого авторитета, как у Зидана.
Хоть это и оооочень мало вероятно. Но тренер из Мотты для таких звёзд никакой выйдет, я думаю. У него нет такого авторитета, как у Зидана.
Что касается гнилья, то странно, что за столь уважаемый клуб, как Ливерпуль, болеют такие гнилые люди :)
Что касается гнилья, то странно, что за столь уважаемый клуб, как Ливерпуль, болеют такие гнилые люди :)