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Пятилетка Клоппа в «Ливерпуле»: реальный секрет успеха — терпение

сегодня, 15:00
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За первые три с половиной года правления Клоппа «Ливерпуль» проиграл три финала и не забирался выше 4-го места в АПЛ, но у клуба был план, которого он придерживался.

8 октября 2015 года Юрген Клопп был представлен в качестве тренера «Ливерпуля». И за пять лет, как шутили после недавнего поражения от «Астон Виллы» 2:7, развалил наследие Брендана Роджерса до основания и довел «Ливерпуль» до ручки. Вообще-то, это тоже показательный момент: пусть немецкому тренеру и неприятно было получить от команды такой «подарочек» на пятую годовщину отношений, но никто не делает из этого трагедию. Проиграй рок-н-ролльщик Клопп хоть 0:12, болельщики «красных» только ухмыльнутся: «У этого парня наверняка есть план. Я ему верю!»

За пять лет Юрген Клопп стал своим в доску на «Энфилде», сейчас его успехи и неудачи неотделимы от достижений и провалов команды, для благодарных фанатов Клопп — и есть «Ливерпуль». Немец способен завоевывать сердца и симпатии своим природным обаянием и человеческими качествами, харизма прет из Юргена, даже если он по ту сторону экрана, а рядом с ним всегда мощнейшее энергетическое поле. Но одного этого недостаточно, чтобы заслужить бесплатную выпивку и фанатские оды в каждом «красном» пабе Ливерпуля.

Помимо прочего, Клопп делом доказал, что он тут самый умный по части футбола, остальные могут расслабиться и болеть за «Ливерпуль». У Юргена всегда есть план, а его работа — это постоянный процесс, в котором уютно существовать. Добившись успехов, немец и вовсе стал неподсуден, а счастливые фанаты «Ливерпуля» научились радоваться жизни каждый день и не сводить все существование клуба к одному матчу, одной неделе, одному турниру, одному финалу… В некотором смысле у Клоппа процесс важнее результата, хотя и не вполне корректно об этом рассуждать, когда у команды есть и победы, и титулы.

В октябрьскую международную паузу «Ливерпуль» отмечает сразу две знаменательные даты: 10 лет с тех пор, как Fenway Sports Group приобрела клуб, а также пятую годовщину работы Юргена Клоппа на посту главного тренера. Когда FSG пришла в «Ливерпуль», Джон Генри провозгласил ключевой принцип: «Меньше обещаний, больше дела». Эти слова были сказаны до того, как американцы в полной мере прочувствовали чрезвычайно высокую конкуренцию АПЛ, а Том Вернер еще не подозревал, с каким бардаком ему предстоит столкнуться «Энфилде».

На момент прихода Fenway Sports Group «Ливерпуль» на протяжении четырех лет не выигрывал трофеи, а со дня завоевания последнего чемпионского титула минуло 20 лет. Тот «Ливерпуль» под руководством Роя Ходжсона и с уймой переоцененных футболистов с завышенными зарплатами в составе был топ-клубом лишь номинально — из-за некогда славного имени, но на деле потребовалось время и терпение, чтобы вернуть «красных» в элиту.

Конкистадоры из Америки (иронично, не так ли?) не вполне осознавали величину и глубину проблем, поэтому на раннем этапе наделали ошибок, а в какой-то момент даже показалось, что охладели к своему футбольному детищу. Но все изменилось в одночасье, поворотной датой в новейшей истории «Ливерпуля» стало 8 октября 2015 года, когда Юрген Норберт Клопп впервые вошел на «Энфилд Роуд» не как гость, а как хозяин.

В вопросе приглашения Клоппа FSG тоже пришлось проявить терпение, ведь Юргена звали и раньше, но он оставался верен «Боруссии». И все-таки в один прекрасный день Клопп оказался свободен, как и кресло менеджера, а желание владельцев «Ливерпуля» оставалось таким же сильным. Дальше вы знаете. Назначение Клоппа стало заявлением об амбициях, «красные» собирались сделать шаг не только в английскую элиту, но и в европейскую, при этом сам Юрген получил уникальный шанс реализовать свое видение футбола в одном из самых титулованных и популярных клубов планеты.

Это весьма необычно для современного футбола, где элитные менеджеры далеко не всегда получают в элитных клубах время и необходимые инструменты для реализации своих долгосрочных планов. «Ливерпуль» — ярчайший пример успеха, основанного на взаимном доверии и терпении, которое поразительным образом объединило Юргена Клоппа с боссами «красных».

Всего 18 месяцев назад у Клоппа было 0 трофеев у руля «Ливерпуля». Его первый сезон закончился восьмым местом в АПЛ, косяком пошли поражения в финалах — Кубка Лиги, Лиги Европы, а потом и Лиги чемпионов. Никаких оргвыводов, никакого давления и критики. Клопп продолжал гнуть свою линию, он легко сошелся с FSG относительно принципов существования «самодостаточно клуба»: например, если хочешь купить Вирджила ван Дейка и Алиссона Бекера, продай Коутиньо.

Рядом с Клоппом нет такого волшебного мешка, какой стоит в офисе у Гвардиолы: запускаешь туда руку и вытаскиваешь очередного защитника за рекордную сумму. «Ливерпуль» добился больших побед, живя по средствам. Клопп никогда не выказывал волнения из-за отсутствия трансферов, абсолютно веря в хозяев «Ливерпуля», а они, в свою очередь, полностью доверяли немцу, не заводя разговор о трофеях. Именно это взаимное доверие, поддержка и терпение привели к шестой победе в Лиге чемпионов и завершили 30-летнее ожидание чемпионского титула.

История успеха Юргена Клоппа и FSG в «Ливерпуле» важна для современного футбола. Возможно, она откроет глаза некоторым владельцам, которые сводят роль тренера в команде к 10% и предпочитают решать временные затруднения отставками и назначениями. Человека, у которого есть знания, стратегия и план, видно сразу. Часто вопрос заключается лишь в том, получит ли он достаточно времени. Юрген Клопп получил и сполна вознаградил всех — от хозяев клуба до болельщиков, за проявленное терпение. Судите тренеров не по сиюминутным результатам, но по наличию у них продуманного плана и строгости его исполнения, каким бы долгим и извилистым этот путь ни казался.

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Все комментарии
DVL
DVL
сегодня в 16:32, ред.
Когда Юрген решит уйти из Ливерпуля (надеюсь не скоро), весь Энфилд будет провожать его стоячей авиацией, как было в Дортмунде и Майнце. Клопп просто красава)
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:25
Клопп гений тренерского цеха.
Triem
Triem ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 15:47
Он раскрыл немало игроков как в Боруссии, так и в Ливерпуле, и Салах тоже в том числе как и Коутиньо или Мане и тот же Фирмино! Посмотри на траты Ман Сити или Юнайтед. У Клоппа и близко такого нет. Траты были точечные на Ван Дейка или Аллисона. И не сказать что они у Клоппа не заиграли. Как ни крути но промахов у Клоппа поменьше чем у остальных.
Gelious
Gelious ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 15:43
Как вы поняли, я не очень фанатею с этого, прости, господи, футболиста...
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 15:41
во всем успехе два имени - скомина и оливер
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Narum Narum (раскрыть)
сегодня в 15:40
сколько игр без побед у челси против ливерпуля в апл?
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 15:39
вылететь от мораты, который падал в апл при каждом дуновении ветра - это конечно позорно. соглашусь
Gelious
Gelious ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 15:36
Да все понятно, что не так плохо все. Но траты все же очень большие. А АПЛ разок брал и Лестер. Пусть и без ЛЧ. Можно защищать Клоппа, что у него не было состава крутого. И это правда. Но все же траты слишком уж большие, чтобы все на это скидывать. Если же учитывать выступления на международном уровне, то Атлетико Мадрид являлся куда большей грозой для команд на протяжении нескольких лет. И чемпионат тоже разок брал. И траты были куда скромнее (как и баланс). А тут такая громкая статья, где клуб потратил кучу денег (с поправкой на изначальные условия Клоппа не "кучу", а просто "немало") и по разу выстрелил в лиге и ЛЧ (чтобы тут же слиться Морате). Это как-то несерьезно. Клопп молодец, до автор статьи слишком уж переборщил: серьезным влиянием на мировой футбол это не назвать ну никак. Особенно когда не так давно были и АТМ, и Лестер.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 15:31, ред.
не думал, что с тобой будет так трудно, но ладно, постараюсь объяснить на пальцах.
- Клопп пришел в клуб, где царил полный бардак. Купил Робертсона из вылетевшего Халла, Матипа из Шальке, Мане из Сотона, Салаха, который уже один раз провалился в АПЛ, внедрил в состав Трента, взял стареющего ненужного Сити Милнера, взял Вейналдума из вылетевшего Ньюкасла. Ну и 2 трансфера дорогих - это ВВД и Алисон. Но, повторюсь, это с продажи коута. А теперь представь, как Клопп из этих средних игроков сколотил банду, которая разорвала всех в АПЛ и ЛЧ
Narum Narum
Narum Narum
сегодня в 15:30, ред.
Клоп- волшебник? просто у Барсы и Реала был спад и переходный этап, Бавария становилась, про МЮ вообще молчу..

2-7 и показало истинное положение.
Gelious
Gelious ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 15:24
Однако итоговый баланс хуже Мадрида. Ну да, есть всякие Сити, которые куда хуже по тратам. Но как из этого можно было вывезти такие громкие мысли, как значение для всего мирового футбола? Ну и жесть. Нет, хвалить-то можно. Но не задвигать же такие нелепости. Да уж, просто "уникальный" случай, где конкурент тратит много по мировым меркам, но его конкуренты по лиге просто совсем уж в край офигели и тратят еще куда больше. Да и то, пока лишь один раз АПЛ взята и 1 ЛЧ. И это с сезона 2015/16. Невероятное влияние на мировой футбол.
На всякий еще раз повторю, что все же хвалить команду Клоппа можно, но автор что-то совсем уж переборщил.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 15:21
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    сегодня в 15:20
    никогда не забуду как роджерс выставил против реала 2-й состав на СБ. это , наверное, самый позорный момент в истории клуба
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 15:20
    Я что-то не понял. Но Ливерпуль с момента назначения Клоппа в 15м тоже много потратил. И баланс у них ничего особенного. Что за жесть эта статья? Да уж, для современного футбола неимоверное значение имеет, что можно тратить много (просто поменьше конкурентов совсем уж богатых) и выигрывать один раз ЛЧ, чтобы на след сезон уже от Мораты влететь.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 15:16
    Спасибо огромное Юргену за возрождение легендарного Ливерпуля! Клопп блестяще справился со своей задачей - завоевав долгожданное чемпионство АПЛ и шестой Кубок Лиги Чемпионов!!! Юрген отлично поработал , планомерно построил боевую, играющую, симпатичную команду! Несмотря на поражения в финалах от немца всегда шёл позитив, вера в игроков и команду! Клопп отличный, умный тренер и просто порядочный человек!! Респект Юргену! Данке шён за отлично проделанную работу!!!
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    сегодня в 15:12
    хороший намек на челси в последнем параграфе.
    Ну а если честно, Клопп настоящий мужик, который не ноет, а делает свою работу и добивается поставленных результатов. например, сейчас для меня матч с челси, арсеналом и мю - это гарантированно 3 очка. Только сити иногда может дать нам бой, и то когда команда на жестоком отходняке.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:05
    посмотрим)) что будет дальше))
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    сегодня в 15:05
    Отлично проработал за эти 5 лет.
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