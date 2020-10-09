Пятилетка Клоппа в «Ливерпуле»: реальный секрет успеха — терпение

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сегодня, 15:00

За первые три с половиной года правления Клоппа «Ливерпуль» проиграл три финала и не забирался выше 4-го места в АПЛ , но у клуба был план, которого он придерживался.

8 октября 2015 года Юрген Клопп был представлен в качестве тренера «Ливерпуля». И за пять лет, как шутили после недавнего поражения от «Астон Виллы» 2:7, развалил наследие Брендана Роджерса до основания и довел «Ливерпуль» до ручки. Вообще-то, это тоже показательный момент: пусть немецкому тренеру и неприятно было получить от команды такой «подарочек» на пятую годовщину отношений, но никто не делает из этого трагедию. Проиграй рок-н-ролльщик Клопп хоть 0:12, болельщики «красных» только ухмыльнутся: «У этого парня наверняка есть план. Я ему верю!»

За пять лет Юрген Клопп стал своим в доску на «Энфилде», сейчас его успехи и неудачи неотделимы от достижений и провалов команды, для благодарных фанатов Клопп — и есть «Ливерпуль». Немец способен завоевывать сердца и симпатии своим природным обаянием и человеческими качествами, харизма прет из Юргена, даже если он по ту сторону экрана, а рядом с ним всегда мощнейшее энергетическое поле. Но одного этого недостаточно, чтобы заслужить бесплатную выпивку и фанатские оды в каждом «красном» пабе Ливерпуля.

Помимо прочего, Клопп делом доказал, что он тут самый умный по части футбола, остальные могут расслабиться и болеть за «Ливерпуль». У Юргена всегда есть план, а его работа — это постоянный процесс, в котором уютно существовать. Добившись успехов, немец и вовсе стал неподсуден, а счастливые фанаты «Ливерпуля» научились радоваться жизни каждый день и не сводить все существование клуба к одному матчу, одной неделе, одному турниру, одному финалу… В некотором смысле у Клоппа процесс важнее результата, хотя и не вполне корректно об этом рассуждать, когда у команды есть и победы, и титулы.

В октябрьскую международную паузу «Ливерпуль» отмечает сразу две знаменательные даты: 10 лет с тех пор, как Fenway Sports Group приобрела клуб, а также пятую годовщину работы Юргена Клоппа на посту главного тренера. Когда FSG пришла в «Ливерпуль», Джон Генри провозгласил ключевой принцип: «Меньше обещаний, больше дела». Эти слова были сказаны до того, как американцы в полной мере прочувствовали чрезвычайно высокую конкуренцию АПЛ , а Том Вернер еще не подозревал, с каким бардаком ему предстоит столкнуться «Энфилде».

На момент прихода Fenway Sports Group «Ливерпуль» на протяжении четырех лет не выигрывал трофеи, а со дня завоевания последнего чемпионского титула минуло 20 лет. Тот «Ливерпуль» под руководством Роя Ходжсона и с уймой переоцененных футболистов с завышенными зарплатами в составе был топ-клубом лишь номинально — из-за некогда славного имени, но на деле потребовалось время и терпение, чтобы вернуть «красных» в элиту.

Конкистадоры из Америки (иронично, не так ли?) не вполне осознавали величину и глубину проблем, поэтому на раннем этапе наделали ошибок, а в какой-то момент даже показалось, что охладели к своему футбольному детищу. Но все изменилось в одночасье, поворотной датой в новейшей истории «Ливерпуля» стало 8 октября 2015 года, когда Юрген Норберт Клопп впервые вошел на «Энфилд Роуд» не как гость, а как хозяин.

В вопросе приглашения Клоппа FSG тоже пришлось проявить терпение, ведь Юргена звали и раньше, но он оставался верен «Боруссии». И все-таки в один прекрасный день Клопп оказался свободен, как и кресло менеджера, а желание владельцев «Ливерпуля» оставалось таким же сильным. Дальше вы знаете. Назначение Клоппа стало заявлением об амбициях, «красные» собирались сделать шаг не только в английскую элиту, но и в европейскую, при этом сам Юрген получил уникальный шанс реализовать свое видение футбола в одном из самых титулованных и популярных клубов планеты.

Это весьма необычно для современного футбола, где элитные менеджеры далеко не всегда получают в элитных клубах время и необходимые инструменты для реализации своих долгосрочных планов. «Ливерпуль» — ярчайший пример успеха, основанного на взаимном доверии и терпении, которое поразительным образом объединило Юргена Клоппа с боссами «красных».

Всего 18 месяцев назад у Клоппа было 0 трофеев у руля «Ливерпуля». Его первый сезон закончился восьмым местом в АПЛ , косяком пошли поражения в финалах — Кубка Лиги, Лиги Европы, а потом и Лиги чемпионов. Никаких оргвыводов, никакого давления и критики. Клопп продолжал гнуть свою линию, он легко сошелся с FSG относительно принципов существования «самодостаточно клуба»: например, если хочешь купить Вирджила ван Дейка и Алиссона Бекера, продай Коутиньо.

Рядом с Клоппом нет такого волшебного мешка, какой стоит в офисе у Гвардиолы: запускаешь туда руку и вытаскиваешь очередного защитника за рекордную сумму. «Ливерпуль» добился больших побед, живя по средствам. Клопп никогда не выказывал волнения из-за отсутствия трансферов, абсолютно веря в хозяев «Ливерпуля», а они, в свою очередь, полностью доверяли немцу, не заводя разговор о трофеях. Именно это взаимное доверие, поддержка и терпение привели к шестой победе в Лиге чемпионов и завершили 30-летнее ожидание чемпионского титула.

История успеха Юргена Клоппа и FSG в «Ливерпуле» важна для современного футбола. Возможно, она откроет глаза некоторым владельцам, которые сводят роль тренера в команде к 10% и предпочитают решать временные затруднения отставками и назначениями. Человека, у которого есть знания, стратегия и план, видно сразу. Часто вопрос заключается лишь в том, получит ли он достаточно времени. Юрген Клопп получил и сполна вознаградил всех — от хозяев клуба до болельщиков, за проявленное терпение. Судите тренеров не по сиюминутным результатам, но по наличию у них продуманного плана и строгости его исполнения, каким бы долгим и извилистым этот путь ни казался.