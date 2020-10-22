Гасперини: «Миранчук забил прекрасный гол»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал выездную победу над «Мидтьюлландом» (4:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов и гол россиянина .

Мы провели множество отличных игр, так что один день может стать выходным, к тому же мы имели трудности перед игрой с «Наполи» (Прим. — «Аталанта» в субботу уступила «Наполи» 1:4). Но наша команда всегда хорошо реагировала на неудачи. Мы должны были побеждать сегодня. И сделать это было непросто, несмотря на итоговый счёт.

Нам удалось начать матч с позиции силы, «Мидтьюлланд» много бегает, любой команде будет нелегко взять здесь три очка.

Миранчук забил прекрасный гол. Он открыл счёт голам за «Аталанту». Это позитивный момент для него. Мы также хорошо выступили в защите, хочу это подчеркнуть.

Миранчук отсутствовал месяц и ещё не прошёл полную тренировочную проверку вместе с нами. Йличич восстановился. Мы также рассчитываем на возвращение Руслана Малиновского, и вместе с Сэмом Ламмерсом, думаю, мы хорошо укомплектованы в атаке.