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Забытый в России, незаменимый в Германии. Черчесов вызвал в сборную защитника «Зандхаузена»

вчера, 06:30
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«Соккер.ру» представляет Александра Жирова, новобранца национальной команды.

Обнародованы имена футболистов, вызванных штабом Станислава Черчесова на октябрьские матчи. В числе приглашённых два центральных защитника, давно не привлекавшихся в главную команду страны. Первый — это спартаковец Илья Кутепов, не игравший в сборной со времён чемпионата мира. А другой — представитель клуба «Зандхаузен» из второй Бундеслиги 29-летний Александр Жиров.

И сразу возникли вопросы — кто это такой и откуда он взялся? Вроде бы, фамилия знакомая, но в нашей стране Александра успели забыть. Да и нельзя сказать, что Жиров был известен. Полтора сезона в «Анжи». Мало ли кто играл в дагестанском клубе после «смены вектора развития». Но всё же болельщикам многострадального махачкалинского клуба этот рослый, приезжий парень запомнился. И надёжной игрой в центре обороны, и голом в ворота «Спартака», признанным в Дагестане лучшим в сезоне 2015-16. В Москве, на «Открытие Арене» за пять минут до финального свистка защитник махачкалинцев оказался самым расторопным в спартаковской штрафной. Точный удар головой принёс «Анжи» гостевую победу.

Но всё же наши болельщики узнали про Жирова немного раньше. В марте 2015 года главный тренер сборной России Фабио Капелло взял и вызвал на отборочный матч чемпионата Европы с командой Черногории и товарищескую встречу с Казахстаном 25-летнего футболиста астраханского «Волгаря». Вызвал, но не выпустил. Потом пресса приписала интерес к Жирову «Спартаку», «Динамо» и «Краснодару», но в итоге Александр оказался в «Анжи».

Александр родился на Алтае, в Барнауле. Там учился футболу, там же начинал в местном «Динамо». В 21 год Жиров получил приглашение в «Волгарь». В Астрахани молодой футболист отыграл два с половиной года. Был на хорошем счету в ФНЛ. Но как его разглядел Капелло?

В «Краснодаре» Александр всё же оказался. В 2017 году. Хотя смысл этого приглашения так и остался невыясненным. Жиров не сыграл ни минуты за «быков» и был отправлен в аренду, сначала в «Анжи», потом в «Енисей». Вообще, отношение к этому небесталанному игроку в нашей стране оставляло желать лучшего. Жиров мог вполне заиграть в более сильном клубе РПЛ. Но не звали. Капелло про Александра тоже больше не вспоминал, как и сменивший итальянца Леонид Слуцкий.

Александр выиграл с «Енисеем» путёвку в Премьер-Лигу, но потом пути футболиста и команды Дмитрия Аленичева разошлись. Жирова позвали в Германию. Отчего бы не рискнуть, раз уж на родине не ценят.

Вряд ли название клуба «Зандхаузен» что-то говорило Александру. Да и вторая Бундеслига — не первая. Но Жирову хотелось попробовать себя в зарубежном чемпионате. Будет хорошо играть — появятся возможности для роста. Потери в зарплате не смущали. В скромном «Енисее» платили больше, чем в новой команде Жирова. И он решился.

Немецкий язык Александр учил только в школе и успел забыть. На первых порах помогал одноклубник — опорный полузащитник Эрик Зенга. Оказалось, что этот темнокожий парень родился в Костроме, а мама у него русская. Отец, правда, родом из Анголы, но сам Эрик считался гражданином Германии. Однако нельзя было рассчитывать лишь на помощь друга. Тем более что внутри команды нельзя было общаться на другом языке, кроме немецкого. Иначе штраф.

Начало было сложным. Два первых матча российский легионер провёл неудачно и присел на лавочку. Зато появилось желание тренироваться и вернуться в основу. А заодно и язык подтянуть. Александр нашёл учительницу немецкого и через три месяца уже спокойно разговаривал. Правда, на правильном немецком, а не на том диалекте, что использовался на юге страны. К тому времени Жиров уже успел освоиться в команде. Когда в одном из матчей удалили капитана, он примерил повязку. И с тех пор выводит «Зандхаузен» на поле. Сыграл больше полусотни матчей, забил три мяча. В новом сезоне Александр дважды выходил на поле. Его команда пока имеет ноль в графе пропущенные мячи. Неслучайно в сентябре русский капитан получил сразу три предложения.

Почти одновременно «сватов» в Зандхаузен прислали «Гамбург» и «Ганновер». Оба коллектива тоже играют во второй Бундеслиге. Но не так давно они выступали в сильнейшем немецком дивизионе и надеются туда вернуться. Во всяком случае, их шансы подняться больше, чем у скромного «Зандхаузена». Есть смысл рискнуть. Но перед этим хорошо подумать.

Над третьим предложением, а оно поступило от Станислава Черчесова, Александр вряд ли будет долго раздумывать. Какой же футболист не мечтает сыграть в сборной страны. Тем более что защитники главной команде нужны. У Андрея Семёнова травма, Роман Нойштедтер без работы, Илья Кутепов не всегда играет за «Спартак», а Виктор Васин… Не будем о грустном. Так что Жирову выпал счастливый билет. Есть шанс сыграть и проявить себя, а может, и закрепиться. Всё в руках Александра. Если воспользуется шансом, то пригласят не только в «Гамбург» с «Ганновером», а могут и на родине с объятиями встретить. Хочется, чтобы у него получилось. Защитники нам нужны.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:44
Отличное резюме на игрока. Спасибо.
nubom
nubom
вчера в 12:14
Прочитал статью и в корне изменил отношение к этому футболисту. Похоже, парень не выстаивает в очереди на дармовщинку, как наши кузяевы, а честно играет в футбол и отрабатывает деньги. Причем, его ценят в европейском клубе, в отличие от наших смоловых. Спасибо!...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:30
и всё таки он уже не молод в январе 30 будет, если заиграет то три четыре года и всё
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:32
Отчего же, я его отлично помню в составе Анжи. Хорошо играет головой, ставит корпус. Неплохой выбор позиции. Раз уехал в Германию, значит не боится работать и жёсткой конкуренции. Таких в нашей сборной днем с огнём. Удачи.!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:02
скорее похоже на вызов по дружбе))) игрок явно не уровня сборной)))хотя у нас почти все этомоу уровню не соответствуют начиная с капитана))) посмотрим возможно я и ошибаюсь)))
Gahi
Gahi
вчера в 07:39
Интересная судьба у Жирова за короткое время во многих командах успел побывать вот и 15 сентября 2016 года подписал контракт с клубом Томь до конца сезона 2016/2017, а уже 17 cентября дебютировал в матче против Арсенала. За Томь сыграл 11 матчей, но в конце декабря 2016 года из-за долгов по заработной плате он расторг контракт с клубом и стал свободным агентом. В январе 2017 года подписал контракт с Краснодаром. Может вызов в сборную России станет новой главой в его футбольной карьеры и откроет ему путь в Бундеслиги. Спасибо автору за статью. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:50
Забыли это точно)
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