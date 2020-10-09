Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

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09 октября 2020, 10:22

Французский полузащитник «Монпелье» , известный в России по выступлениям за «Мордовию», получил российское гражданство. Об этом Дамьен сообщил в своем инстаграме.

Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином великой страны.

Недавно агент Ле Таллека заявлял, что игрок может вернуться в Россию.