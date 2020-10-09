Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, известный в России по выступлениям за «Мордовию», получил российское гражданство. Об этом Дамьен сообщил в своем инстаграме.
Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином великой страны.
Недавно агент Ле Таллека заявлял, что игрок может вернуться в Россию.
Не где столько денег паспортистам не платят)
Не где столько денег паспортистам не платят)
плюс через годик поедет доигрывать на пенсию в аматорскую лигу, дак и платить еще будут норм - паспорт же есть)
плюс через годик поедет доигрывать на пенсию в аматорскую лигу, дак и платить еще будут норм - паспорт же есть)