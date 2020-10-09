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Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

09 октября 2020, 10:22

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, известный в России по выступлениям за «Мордовию», получил российское гражданство. Об этом Дамьен сообщил в своем инстаграме.

Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином великой страны.

Недавно агент Ле Таллека заявлял, что игрок может вернуться в Россию.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 октября в 18:52
По моему он не сможет за Россию выступать. Он за молодняку Франции выступал
ЧиП
ЧиП
09 октября в 16:11
После прочтения осталась мысль, что что-то нам не рассказали до конца. Типа додумайте сами.
dalex83
dalex83
09 октября в 13:21
В РПЛ собрался)
Не где столько денег паспортистам не платят)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 13:19
Вот наши тренеры сборной порадуются! Ещё один кадр прибыл...
pomor45
pomor45
09 октября в 13:05
Замордовали парня.
dzvinka
dzvinka ответ Tommy Lee (раскрыть)
09 октября в 13:00, ред.
именно)))
плюс через годик поедет доигрывать на пенсию в аматорскую лигу, дак и платить еще будут норм - паспорт же есть)
Tommy Lee
Tommy Lee
09 октября в 12:43
Наверное, во Франции налоги выше просто.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 октября в 12:40
Круто! Второй Депардье, не иначе) Ждем в сборной России! Хотя с опорниками у национальной команды проблем нет.
Василий 50
Василий 50
09 октября в 12:10
Сейчас многие это делают.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ mortid (раскрыть)
09 октября в 11:47
Эти скорее в Лондонобад) Было б так просто, взял и переехал)
makkie
makkie
09 октября в 11:28
Если увидим его в сборной, значит на 100% агентские игрища, ибо там связь с Черчесовым.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 11:15
Кто такой,почему не знаю?!
mortid
mortid ответ NEADEKVAT (раскрыть)
09 октября в 11:13
Житель бомбейских трущоб например поедет :D
NEADEKVAT
NEADEKVAT
09 октября в 11:10
Русская жена у него. Кто поедет в Россию. Есть Канада для любителей всего этого.
Legend 6
Legend 6 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
09 октября в 11:05
Вместо Дзюбы)
Аксинья
Аксинья
09 октября в 11:02
Таракан навострил свои усики...
Anisovich
Anisovich
09 октября в 10:57, ред.
Будет помогать Гильерме и Фернандесу опускать российский футбол, чай не Мессии, ему стыдно не будет.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Big krendel (раскрыть)
09 октября в 10:56
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    09 октября в 10:55
    Не игрок уровня сборной, но для него это большое событие! Поздравляю!
    Анд-м
    Анд-м
    09 октября в 10:55
    Стало на одного гражданина стало больше, понятно 😁
    Big krendel
    Big krendel
    09 октября в 10:54
    И нафига нам эти французы?
    Zenit_84
    Zenit_84
    09 октября в 10:53
    Неужели в сборную метит?
    memphis
    memphis
    09 октября в 10:52
    Саранск портал в Россию
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    09 октября в 10:33
    Ждем вызова в Сборнаяю?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    09 октября в 10:31
    Видно решил как Депардье купить хату в Саранске.
    Kresi frok
    Kresi frok
    09 октября в 10:27
    Все отсюда, а он сюда... Психопат!
    Сочинский
    Сочинский
    09 октября в 10:25
    Теперь он будет Виталиком.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    09 октября в 10:24
    Срочно дозаявить в сборную.
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