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Безуглов рассказал, когда ждать возвращения в строй Головина и Миранчука

07 октября 2020, 07:21

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков национальной команды.

— Я думаю, что Сашу Головина и Алексея Миранчука мы вправе ждать после сбора [национальной команды] уже на поле, в общих группах. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Главный тренер сборной вышел с ними на связь и полностью поддержал, мы ожидаем их появление на поле в своих командах.

У Дмитрия Баринова реабилитация гораздо более длительная, чем у названных ранее. Всё идёт по плану, он сегодня приезжал на фотосъёмку сборной, пообщался с ребятами. Всё хорошо, думаю, после нового года он должен поехать на первый сбор своей команды. Работает индивидуально, ждём весной Диму на поле.

— У Андрея Семёнова было небольшое повреждение. Как на сегодняшний день его состояние?

— У него было небольшое воспаление в области мышц таза. Провели диагностику, связались с коллегами из «Ахмата», совместно избрали тактику лечения. Сейчас у него всё хорошо, тренируется без ограничений в общей группе.

— Удалось ли уже оценить функциональное состояние Дениса Черышева, который буквально ночью прилетел?

— Как раз сегодня тренеры по физподготовке проводили свой традиционный бип-тест, где оценивают функциональное состояние. Денис Черышев принимал участие в тестировании, думаю, вечером уже у тренера будет вся необходимая информация. Но опять же, мы с Денисом на связи, он в общей группе, каких-то недочётов в его подготовке мы не ожидаем.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 10:51
Здоровья парням и скорейшего возвращения на поле.
Caniggia
Caniggia
07 октября в 09:30
Головин, конечно, очень нужный игрок в сборной. Ждём скорейшего возвращения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 09:17
Санёк нужен Монако. Там совсем без него всё плохо,побед нет!
КЭТиК
КЭТиК
07 октября в 07:56
Заодно и короновирусом нужно переболеть пока всё равно не играют.
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 07:30
ждём и верим .
Анпилкин
Анпилкин
07 октября в 07:26
Будем надеяться, что увидим их на поле в ближайшее время
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