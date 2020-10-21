Миранчук дебютировал за «Аталанту»

«Аталанта» играет на выезде с «Мидтьюлландом» в рамках матча Лиги чемпионов.
В конце второго тайма на поле появился полузащитник Алексей Миранчук. Эта игра стала дебютной для россиянина в футболке итальянского клуба.
|Мидтьюлланд0 : 4Аталанта
|Матч завершен
«Аталанта» играет на выезде с «Мидтьюлландом» в рамках матча Лиги чемпионов.
В конце второго тайма на поле появился полузащитник Алексей Миранчук. Эта игра стала дебютной для россиянина в футболке итальянского клуба.
За них начисления нет:
Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!
За них начисления нет:
Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!