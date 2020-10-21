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Миранчук дебютировал за «Аталанту»

вчера, 23:41
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)0 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» играет на выезде с «Мидтьюлландом» в рамках матча Лиги чемпионов.

В конце второго тайма на поле появился полузащитник Алексей Миранчук. Эта игра стала дебютной для россиянина в футболке итальянского клуба.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:08
Был полезен
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:04
неплохо дебютировал
alexgurzan
alexgurzan ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 23:53
Вероятно речь идёт за комменты в матчах или после них?
За них начисления нет:
Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:48
И забил в дебютном матче, красава!
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:46
Теперь нужно набирать форму и не затеряться как Головин.
beefs
beefs
вчера в 23:41
с почином, Алексей...
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