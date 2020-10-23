ГлавнаяНовости

Консейсау: «Гвардиола вёл себя в высшей степени некрасиво»

сегодня, 05:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов подверг критике наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу и арбитров матча.

Мне нужно многому научиться у Пепа Гвардиолы в том, что касается давления на судей, и того, как он разговаривает с игроками и штабом соперника. Он — фантастический экземпляр. Я должен научиться этому. Мы были ангелами по сравнению с ними.

Он говорил о нашей стране, используя нелицеприятные выражения. Его отношение было в высшей степени некрасивым, как и всей скамейки «Манчестер Сити». Ведь если кто-то и должен был жаловаться, так это «Порту», потому что с нами очень жёстко обошлись.

Я должен извиниться перед португальскими арбитрами. Я жалуюсь, когда считаю, что с нами поступили несправедливо, но сравнивая их с судьями этого матча вместе с видеоассистентами, считаю, что международным арбитрам нужно многому научиться у португальских рефери.

Судейство оказало большое влияние на исход этого матча. Ноге Маркесина сейчас очень нехорошо, потому что на нём был фол перед назначением пенальти [в наши ворота].

Все новости
«Локомотив» назвал «Зальцбург» «клубом без истории»
21 октября Комментарии51
Широков: «Хотел ударить Данченкова в живот, но промахнулся»
20 октября Комментарии24
В «Валенсии» снова полыхает: Кондогбиа раскритиковал клубное руководство и ждёт предложения от «Атлетико»
19 октябряILYA PANAEV в блоге Футбольные шалостиКомментарии5
СлухиБэйл был единственным игроком «Реала», который отказался сокращать зарплату
17 октября Комментарии12
Брюитт травмировал одноклубника, чтобы выиграть конкуренцию в «Ливерпуле»
17 октября Комментарии14
Экс-игрок «Рубина»: «Неймар — великий футболист, но ещё настоящий клоун»
16 октября Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:38
Так он и выигрывает
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:15
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100