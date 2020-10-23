Консейсау: «Гвардиола вёл себя в высшей степени некрасиво»

Главный тренер «Порту» после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов подверг критике наставника «горожан» и арбитров матча.

Мне нужно многому научиться у Пепа Гвардиолы в том, что касается давления на судей, и того, как он разговаривает с игроками и штабом соперника. Он — фантастический экземпляр. Я должен научиться этому. Мы были ангелами по сравнению с ними.

Он говорил о нашей стране, используя нелицеприятные выражения. Его отношение было в высшей степени некрасивым, как и всей скамейки «Манчестер Сити». Ведь если кто-то и должен был жаловаться, так это «Порту», потому что с нами очень жёстко обошлись.

Я должен извиниться перед португальскими арбитрами. Я жалуюсь, когда считаю, что с нами поступили несправедливо, но сравнивая их с судьями этого матча вместе с видеоассистентами, считаю, что международным арбитрам нужно многому научиться у португальских рефери.

Судейство оказало большое влияние на исход этого матча. Ноге Маркесина сейчас очень нехорошо, потому что на нём был фол перед назначением пенальти [в наши ворота].