В «Валенсии» снова полыхает: Кондогбиа раскритиковал клубное руководство и ждёт предложения от «Атлетико»

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сегодня, 12:53

«Соккер.ру» рассказывает о скандалах, происходящих в команде Дениса Черышева.

Несколько последних месяцев стали для «Валенсии» просто кошмарными. Команда завершила чемпионат лишь на скромной девятой позиции, а затем устроила жёсткую, тотальную распродажу. Прощались практически со всеми, кто имел относительно приличный оклад и мог принести клубу хотя бы с десяток миллионов евро. «Валенсия» осталась без клубного символа в лице Дани Парехо. Испанец пребывал на «Месталье» долгие 9 лет, но особенных почестей как-то не удостоился. Прощался с «Валенсий» Дани тоже довольно скудно, зато очень искренне и атмосферно, через социальные сети:

Футбол очень изменчив. Я всегда искренен и говорю то, что думаю. Я ухожу с чистой совестью, и мне грустно, потому что я был в клубе девять лет и пережил невероятные моменты. «Валенсия» всегда будет в моём сердце. Я ухожу с болью. Я бы хотел оказаться сейчас на «Месталье», но... Я прощаюсь вот так.

Помимо многолетнего капитана «Валенсия» лишилась Гарая, Родриго, Коклена и Феррана Торреса – игроков, конечно, чуть менее знаковых, но также весьма ярких и качественных. После этого положение наставника «оранжевых», Хави Грасии стало совсем незавидным. Рулевой потребовал новых квалифицированных исполнителей, но получил отказ и сейчас довольствуется лишь неокрепшими выходцами из Патерны. Грасия, кстати, был также вполне не прочь уйти этим летом, но не пожелал платить денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Кто во всём виноват?

Виновником всех бед принято считать владельца «Валенсии», сингапурского миллиардера Питера Лима. В 2014 году он выкупил контрольный пакет акций клуба и даже спас «оранжевых» от банкротства. Теперь же Лим старается банально отбить вложенные средства, прикрываясь уже приевшейся пандемией и ужасными результатами «Валенсии» в прошедшем сезоне.

В августе болельщики устроили «похороны» клуба. Больше 500 человек вышли к «Месталье» с призывами об отставке нынешнего руководства – фанаты несли цветы, венки и вывешивали траурные баннеры. Кто-то из них не мог сдержать слёз, а кому-то просто не хватало слов для того, чтобы выразить все претензии в адрес ненавистного Лима. Миллиардер не намерен идти против общественного мнения и уже подыскивает варианты для возможной продажи. «Валенсия» в своём нынешнем состоянии – проект не очень-то привлекательный, да к тому же и весьма недешёвый, поэтому вряд ли кто-то в ближайшее время сможет перекупить клуб у сингапурского богатея.

Почему так произошло?

Причины случившегося кроются как в банальной жажде наживы, так и в неграмотном, несколько покладистом руководстве. Лим, решив приобрести клубные акции, тут же нанял группу людей, не особо разбирающихся в футболе, а сам продолжил сидеть в Сингапуре. Миллиардер был весьма далёк от клубных перипетий, а вместо этого подружился с известным агентом (Жорже Мендешем). Португалец, быстро сообразив, что все дороги перед ним открыты, решил действовать – завёз в клуб не только своих клиентов-игроков, но и пару наставников приютил (Нуну и Гари Невилла).

То, что рано или поздно это приведёт к краху, было практически очевидно. Его пик наступил летом 2020 года, а отголоски доносятся и сейчас. Болельщики по-прежнему взывают к руководству с просьбами одуматься, а некоторые игроки обрушиваются с критикой к владельцу и его приближённым.

Кондогбиа хочет в «Атлетико»

Одним из таких смельчаков выступил полузащитник команды Жоффре Кондогбиа. Недавно он раскритиковал президента «Валенсии» Анила Мурти, обвинив его во лжи и нынешнем хаосе. «Вы разрушили амбициозный проект. Вы обманули меня и тренера. Спасибо, Анил Мурти», — иронично написал Кондогбиа в социальных сетях, напомнив также о тщетных обещаниях усиления состава команды.

То, что написал Жоффре – вполне адекватно, и это олицетворяет всё то, что происходит сейчас в «Валенсии». Однако президент Мурти – не более чем наёмник, призванный сингапурским владельцем, а потому и спрашивать нужно не с кого-то, а именно с Питера Лима. Другое дело, что тот находится в Сингапуре и лишь изредка обращает внимание на проблемы своего испанского проекта.

«Валенсия» напрочь провалила трансферное окно. Из команды ушла целая россыпь основных игроков, а сейчас в их роли предстают представители академии. Ситуация с Кондогбиа была также до конца не понятна. Сначала руководство хотело избавиться от полузащитника, как сделало это с другими дорогостоящими футболистами. Однако, когда ситуацию с бюджетом удалось стабилизировать, Жоффре принудили остаться, навесив громадный ценник в 80 миллионов евро – сумма отступных, прописанная у него в контракте.

Более того, за несколько часов до закрытия трансферного окна у игрока было предложение из АПЛ . Но столь разрывной прайс оказался не по зубам даже для богатой, расточительной Англии. Не мудрено, что у Кондогбиа здорово накипело и он вылил всю клубную подноготную в сеть.

Да и бояться Жоффре фактически нечего. Конечно, формально он по-прежнему является игроком «Валенсии», но явно ждёт предложения от мадридского «Атлетико». «Матрасники» действительно проявляют интерес к Кондогбиа и имеют сейчас явное преимущество. Дело в том, что клаусула Жоффре снизилась до приемлемых 30 млн, а мадридцы – единственные, кто прямо сейчас может подписать полузащитника. «Атлетико» разрешены поиски замены для ушедшего Партея, но рассматриваемые игроки должны находиться строго внутри Примеры. Основной вариант – именно Кондогбиа, который может с радостью отправиться в Мадрид в самое ближайшее время.

Вера в бездарную скупость валенсийского руководства укоренилась ещё больше после вчерашнего матча против «Вильярреала». Мало того что «оранжевые» проиграли прямому конкуренту (2:1), так ещё и автором победного гола стал бывший капитан команды (Дани Парехо). Опытный испанец в очередной раз доказал свой класс и лишь подтвердил, что расставались с ним точно зря.