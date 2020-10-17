Бэйл был единственным игроком «Реала», который отказался сокращать зарплату

В прошлом сезоне клубы просили своих футболистов пойти на снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Как сообщается, все игроки «Реала» согласились уменьшить свой заработок на 10%, однако вингер мадридской команды Гарет Бэйл отказался сокращать свою заработную плату.
Ранее валлиец заявил, что не сожалеет о своём уходе из «Реала».
Так и Ф. Перес на этическую сторону закрывает глаза, когда у него есть личная выгода...
О какой "этике" может идти речь, когда это связано с Бартомеу, Пересом и такими, как они...
Так и Ф. Перес на этическую сторону закрывает глаза, когда у него есть личная выгода...
О какой "этике" может идти речь, когда это связано с Бартомеу, Пересом и такими, как они...