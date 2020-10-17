Бэйл был единственным игроком «Реала», который отказался сокращать зарплату

1602956421

17 октября 2020, 20:40

В прошлом сезоне клубы просили своих футболистов пойти на снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщается, все игроки «Реала» согласились уменьшить свой заработок на 10%, однако вингер мадридской команды отказался сокращать свою заработную плату.

Ранее валлиец заявил, что не сожалеет о своём уходе из «Реала».