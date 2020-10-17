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Бэйл был единственным игроком «Реала», который отказался сокращать зарплату

17 октября 2020, 20:40

В прошлом сезоне клубы просили своих футболистов пойти на снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщается, все игроки «Реала» согласились уменьшить свой заработок на 10%, однако вингер мадридской команды Гарет Бэйл отказался сокращать свою заработную плату.

Ранее валлиец заявил, что не сожалеет о своём уходе из «Реала».

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
18 октября в 10:39
Очень правильно сделал Бейл. Чего ради он должен отдавать свои деньги хозяину?
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
17 октября в 22:44
Странно, гольфисты ведь люди не бедные. Значит он просто непорядочный. Ему дорога в АПЛ.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 октября в 22:28
У Гарета не было никаких оснований соглашаться на сокращение - дело принципа.
СТИГЛИЦ
СТИГЛИЦ
17 октября в 22:13
ДОИТЬ ДО ПОБЕДНОГО! ОДОБРЯЮ!
Шишанутый
Шишанутый
17 октября в 21:20
Да с этим давно уже все понятно! Хорошо что наконец то от него избавелись.
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 20:58
это его право))
112910415
112910415
17 октября в 20:58
очень принципиальный парень )
BarSlona
BarSlona
17 октября в 20:56
    протон1
    протон1
    17 октября в 20:54
    никогда мне не нравился этот игрок. еще с тотенхема. раднап его любил. но увы. денежный.
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 октября в 20:53
    Его зарплата, ему и решать. Этическая сторона...?
    Так и Ф. Перес на этическую сторону закрывает глаза, когда у него есть личная выгода...
    О какой "этике" может идти речь, когда это связано с Бартомеу, Пересом и такими, как они...
    David Young
    David Young
    17 октября в 20:43
    Это показывает эгоизм и отсутствие благородства Гарета Бэйла.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 октября в 20:43
    Бейл знает дело
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