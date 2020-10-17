Брюитт травмировал одноклубника, чтобы выиграть конкуренцию в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» признался, что умышленно нанёс травму партнёру по команде , чтобы сыграть за мерсисайдцев в матче Кубка Англии в 2016 году.

Если нужно было причинить кому-то боль или разрушить отношения с кем-либо, я готов был это сделать. Я просто отчаянно хотел сыграть за «Ливерпуль», и это всё, что я хотел.

Незадолго до матча я находился рядом с ним на тренировках и просто лупил его. Я не пытался причинить ему сильную боль, но хотел сделать так, чтобы он не помешал мне сыграть. Я знал, что это был грязный подкат, я сделал его специально и не слишком этим горжусь. Но я и не стыжусь этого, потому что либо я, либо он — так всё сложилось в моей голове. Следующие две недели он ходил на костылях. Я не хотел причинять ему вред, мне просто нужно было убрать его с дороги для этой игры.