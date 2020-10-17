ГлавнаяНовости

Брюитт травмировал одноклубника, чтобы выиграть конкуренцию в «Ливерпуле»

17 октября 2020, 08:01

Бывший защитник «Ливерпуля» Том Брюитт признался, что умышленно нанёс травму партнёру по команде Даниэлю Клири, чтобы сыграть за мерсисайдцев в матче Кубка Англии в 2016 году.

Если нужно было причинить кому-то боль или разрушить отношения с кем-либо, я готов был это сделать. Я просто отчаянно хотел сыграть за «Ливерпуль», и это всё, что я хотел.

Незадолго до матча я находился рядом с ним на тренировках и просто лупил его. Я не пытался причинить ему сильную боль, но хотел сделать так, чтобы он не помешал мне сыграть. Я знал, что это был грязный подкат, я сделал его специально и не слишком этим горжусь. Но я и не стыжусь этого, потому что либо я, либо он — так всё сложилось в моей голове. Следующие две недели он ходил на костылях. Я не хотел причинять ему вред, мне просто нужно было убрать его с дороги для этой игры.

Спустя неделю после этого случая Брюитт получил сотрясение мозга и не смог сыграть за «Ливерпуль» в матче против «Эксетера» (2:2). Сейчас Брюитт выступает за «Моркамб» из английской Лиги Два. Клири защищает цвета ирландского «Дандолка».

Все новости
«Локомотив» назвал «Зальцбург» «клубом без истории»
Вчера, 19:22 Комментарии50
Широков: «Хотел ударить Данченкова в живот, но промахнулся»
20 октября Комментарии24
В «Валенсии» снова полыхает: Кондогбиа раскритиковал клубное руководство и ждёт предложения от «Атлетико»
19 октябряILYA PANAEV в блоге Футбольные шалостиКомментарии5
СлухиБэйл был единственным игроком «Реала», который отказался сокращать зарплату
17 октября Комментарии12
Экс-игрок «Рубина»: «Неймар — великий футболист, но ещё настоящий клоун»
16 октября Комментарии27
Драка Магуайра в Греции и удаление в матче с Данией. Большая проблема МЮ и сборной Англии
15 октябряАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
17 октября в 10:14
В 60-е годы на наши экраны вышел английский фильм "Такова спортивная жизнь", в котором есть эпизод, где герой фильма, регбист, во время схватки за мяч бьет в нос своему конкуренту по команде. Брюитт подтвердил, что это не художественный вымысел, а реалии жестокости профессионального спорта.
Baggio R.
Baggio R. ответ заDOOMчивый (раскрыть)
17 октября в 09:42
Не, к Роналду другой подход)
ДАША Д
ДАША Д
17 октября в 09:30
Лучше бы просто промолчал.
Killofwrath
Killofwrath
17 октября в 09:02
Да, истинная мерсисайдская крыса
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 08:54, ред.
Не мог спустя неделю Брюитт получить сотрясение мозга....в виду отсутствия самого объекта сотрясения.....
Faustello
Faustello
17 октября в 08:54
Приезжай к нам, будешь хорошим депутатом!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 08:49
Спустя неделю после этого случая Брюитт получил сотрясение мозга...

Мгновенная карма. С недельной отсрочкой. Походу, Клири понял, что его умышленно вывели из строя и либо в душЕ желал ему травмы, либо подговорил кого то из партнёров.
А вообще такие подлости нужно наказывать. Если ты чувствуешь, что слабее конкурента по составу, становись сильнее сам, а не травмируй партнёра. Это сложно, зато честно.
И на душе будет спокойно...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 08:27
И это только один признался, таких примеров наверно много
sv_1969
sv_1969
17 октября в 08:27
Не есть хорошо
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко
17 октября в 08:23
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 октября в 08:16
    Более чем подленько.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    17 октября в 08:12
    если бы он хотел сыграть за Юве,то наверное бы отправил на костыль Роналду. Вот эта страсть к игре!!!
    beefs
    beefs
    17 октября в 08:09
    в нашей жизни всякое бывает....
    shlomo
    shlomo
    17 октября в 08:02
    Офигеть что творится...за это нужно наказывать...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100