Брюитт травмировал одноклубника, чтобы выиграть конкуренцию в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Том Брюитт признался, что умышленно нанёс травму партнёру по команде Даниэлю Клири, чтобы сыграть за мерсисайдцев в матче Кубка Англии в 2016 году.
Если нужно было причинить кому-то боль или разрушить отношения с кем-либо, я готов был это сделать. Я просто отчаянно хотел сыграть за «Ливерпуль», и это всё, что я хотел.
Незадолго до матча я находился рядом с ним на тренировках и просто лупил его. Я не пытался причинить ему сильную боль, но хотел сделать так, чтобы он не помешал мне сыграть. Я знал, что это был грязный подкат, я сделал его специально и не слишком этим горжусь. Но я и не стыжусь этого, потому что либо я, либо он — так всё сложилось в моей голове. Следующие две недели он ходил на костылях. Я не хотел причинять ему вред, мне просто нужно было убрать его с дороги для этой игры.
Спустя неделю после этого случая Брюитт получил сотрясение мозга и не смог сыграть за «Ливерпуль» в матче против «Эксетера» (2:2). Сейчас Брюитт выступает за «Моркамб» из английской Лиги Два. Клири защищает цвета ирландского «Дандолка».
Мгновенная карма. С недельной отсрочкой. Походу, Клири понял, что его умышленно вывели из строя и либо в душЕ желал ему травмы, либо подговорил кого то из партнёров.
А вообще такие подлости нужно наказывать. Если ты чувствуешь, что слабее конкурента по составу, становись сильнее сам, а не травмируй партнёра. Это сложно, зато честно.
И на душе будет спокойно...
Мгновенная карма. С недельной отсрочкой. Походу, Клири понял, что его умышленно вывели из строя и либо в душЕ желал ему травмы, либо подговорил кого то из партнёров.
А вообще такие подлости нужно наказывать. Если ты чувствуешь, что слабее конкурента по составу, становись сильнее сам, а не травмируй партнёра. Это сложно, зато честно.
И на душе будет спокойно...
В основу пробиваются неспортивно, побеждают не спортивно.
Спортивно только 7:2 влетают.
В основу пробиваются неспортивно, побеждают не спортивно.
Спортивно только 7:2 влетают.