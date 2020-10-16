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Экс-игрок «Рубина»: «Неймар — великий футболист, но ещё настоящий клоун»

вчера, 06:27
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу2 : 4Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Защитник «Бока Хуниорс» и сборной Перу Карлос Самбрано, ранее выступавший за «Рубин», подверг критике форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара.

В недавнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 перуанцы уступили бразильцам со счётом 2:4. Неймар стал автором трёх голов, два из которых были забиты с заработанных им же пенальти. Самбрано был удалён с поля на 86-й минуте при счёте 2:3 за удар локтем в единоборстве с Ришарлисоном.

По правде говоря, Неймар — великий футболист, один из лучших в мире, но для меня он также настоящий клоун.

Он прекрасно знает всё, что он делал на поле. Неймар — выдающийся игрок, но он ждал малейшего фола. Он 4-5 раз нырял в штрафной, надеясь на пенальти, и в конце концов достиг своей цели, заработав два 11-метровых, которых там не должно было быть.

Это сборная Бразилии. Во время контакта [в штрафной] судьи моментально идут смотреть VAR. Независимо от характера игрового эпизода, они идут смотреть повтор, потому что это сборная Бразилии.

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 18:11
Это меська научил его этим приёмам в барсе. Главный девиз в барсе - пусть ты ничто, но пиар сделает за тебя всё!
Верг
Верг ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 15:53
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 12:27
Останется в истории футбола известным клоуном у которого отличный дрибблинг
Шатаут
Шатаут
вчера в 11:12
Еще один клоун играет в Турине... Хе-хе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:01, ред.
И мы об этом знаем. Но мы также знаем прекрасного футболиста Неймара, но совершенно не знакомы с защитником сб. Перу Карлосом Самбрано.
berda2003
berda2003
вчера в 10:50
он великий симулянт-кривляка, а профессию клоуна не надо позорить.
По большому счёту, конечно, он подонок и урод.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:15
Так и есть.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 09:47
Мы не про Дзюбу, а про Неймара))))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:47
В маркетинге и пиаре
Alex12357
Alex12357 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:40
Он Велик в технике владения мячом ,в тактике и стратегии игры ,в отличии от некоторых и в умении забивать,а также не жалея отдавать пас на того кто в выгодной позиции-это не каждому дано!!!Это уникальность!!!
feris1
feris1
вчера в 09:36
На счёт величия не знаю,а вот то что он клоун великий симулянт это сто процентов.
Барселонская школа даром не прошла.
eleven LC
eleven LC
вчера в 09:11
В чём Неймар велик,может кто нибудь вкурсе?!
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:00
Зависть-это удел неимущих!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:00
В Бразильской сборной клоунада Неймара приносит пользу для результатов, а у нас в РФС клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет, а для сборной от этого пользы никакой.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:51
Нытик он, а не клоун.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:47
Сколько процентовка у него
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:11
Нэймар не просто клоун,он король клоунов!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 07:47, ред.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:30
    он так и не решил кто он)))) а на клоунады смотреть противно))
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 07:20
    На арене клоун Гоша,
    Ему хлопают в ладоши.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 07:13
    Это давно известно,что он клоун, а великим ему не стать
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    вчера в 07:08
    Валяется он конечно здорово.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 07:02
    Люто плюсую автору этих слов. Причём он клоун в первую очередь, а уж потом футболист.
    Так кататься по полю с "оторванной" ногой не каждый сможет. Да и захочет. Не по мужски это ...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 06:58
    Ну это все известно про Неймаренка...
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 06:52
    Но делает свое дело - забивает
    112910415
    112910415
    вчера в 06:45
    и уже никак не разделить !
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 06:43
    Скорее неймар великий клоун.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 06:39, ред.
    Симулянт, тихушник и нытик 3 в 1)))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 06:29
    И не поймёшь, что больше, игрок или клоун....
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