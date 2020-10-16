Экс-игрок «Рубина»: «Неймар — великий футболист, но ещё настоящий клоун»

Защитник «Бока Хуниорс» и сборной Перу , ранее выступавший за «Рубин», подверг критике форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара.

В недавнем матче отборочного турнира ЧМ -2022 перуанцы уступили бразильцам со счётом 2:4. Неймар стал автором трёх голов, два из которых были забиты с заработанных им же пенальти. Самбрано был удалён с поля на 86-й минуте при счёте 2:3 за удар локтем в единоборстве с Ришарлисоном.

По правде говоря, Неймар — великий футболист, один из лучших в мире, но для меня он также настоящий клоун.

Он прекрасно знает всё, что он делал на поле. Неймар — выдающийся игрок, но он ждал малейшего фола. Он 4-5 раз нырял в штрафной, надеясь на пенальти, и в конце концов достиг своей цели, заработав два 11-метровых, которых там не должно было быть.