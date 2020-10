«Локомотив» назвал «Зальцбург» «клубом без истории»

«Локомотив» накануне матча с «Зальцбургом» в ЛЧ дал характеристику австрийскому клубу.

1. Клуб без истории.

2. Фарм-клуб «Лейпцига».

3. Скандально выиграли последнее чемпионство

4. Выиграл все матчи в этом сезоне.

5. Четыре лучших футболиста стоят 65 млн евро.