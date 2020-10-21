«Локомотив» назвал «Зальцбург» «клубом без истории»

«Локомотив» накануне матча с «Зальцбургом» в ЛЧ дал характеристику австрийскому клубу.
1. Клуб без истории.
2. Фарм-клуб «Лейпцига».
3. Скандально выиграли последнее чемпионство
4. Выиграл все матчи в этом сезоне.
5. Четыре лучших футболиста стоят 65 млн евро.
Перед матчем #ЗальцбургЛоко в #UCL пришло время поговорить о сопернике 😏— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2020
🔻«This is a new club with no history»
🔻Фарм-клуб «Лейпцига»
🔻Скандальное чемпионство из-за снятия у главного конкурента 12 очков
🔻Беспроигрышная серия из 21 матча
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Ранее «Зальцбург» назвал «Локомотив» пассажиром в ЛЧ, а хавбека Гжегожа Крыховяка – ветераном.
5. Четыре лучших футболиста стоят 65 млн евро.
А что в этом плохого?
5. Четыре лучших футболиста стоят 65 млн евро.
А что в этом плохого?
все что надо сделать тренеру соперника - это показать эту вот никчемную афишу своим игрокам и прочитать что про них пишут... и больше ничем настраивать не надо.
все что надо сделать тренеру соперника - это показать эту вот никчемную афишу своим игрокам и прочитать что про них пишут... и больше ничем настраивать не надо.
Все ближе к желтому дому
Все ближе к желтому дому
Полное название Football Club „Red Bull“ Salzburg
Прозвища «быки» (Die Bullen)
Основан 13 сентября 1933 (87 лет)
18 титулов только в этом веке....
И если они фарм ,то что же они в прошлом сезоне продали на 85 млн игроков не Лейпцигу а Вольфсбургу,Севилье,Боруссии и Хоффенхайму ???
Полное название Football Club „Red Bull“ Salzburg
Прозвища «быки» (Die Bullen)
Основан 13 сентября 1933 (87 лет)
18 титулов только в этом веке....
И если они фарм ,то что же они в прошлом сезоне продали на 85 млн игроков не Лейпцигу а Вольфсбургу,Севилье,Боруссии и Хоффенхайму ???
1933—1942 — «СВ Зальцбург»
1942—1944 — «СВ Ильястар 04»
1944—1946 — «СВ Аустрия»
1946—1950 — «Аустрия ТСВ»
1950—1973 — «СВ Аустрия»
1973—1976 — «СВ Гернгросс Аустрия»
1976—1978 — «СВ Шпаркассе Аустрия»
1978—1997 — «Казино СВ»
1997—2005 — «СВ Аустрия»
2005—н. в. — «Ред Булл»
1933—1942 — «СВ Зальцбург»
1942—1944 — «СВ Ильястар 04»
1944—1946 — «СВ Аустрия»
1946—1950 — «Аустрия ТСВ»
1950—1973 — «СВ Аустрия»
1973—1976 — «СВ Гернгросс Аустрия»
1976—1978 — «СВ Шпаркассе Аустрия»
1978—1997 — «Казино СВ»
1997—2005 — «СВ Аустрия»
2005—н. в. — «Ред Булл»
Скромнее надо быть!
Скромнее надо быть!