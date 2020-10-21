ГлавнаяНовости

«Локомотив» назвал «Зальцбург» «клубом без истории»

сегодня, 19:22
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился 1-й тайм

«Локомотив» накануне матча с «Зальцбургом» в ЛЧ дал характеристику австрийскому клубу.

1. Клуб без истории.

2. Фарм-клуб «Лейпцига».

3. Скандально выиграли последнее чемпионство

4. Выиграл все матчи в этом сезоне.

5. Четыре лучших футболиста стоят 65 млн евро.

Ранее «Зальцбург» назвал «Локомотив» пассажиром в ЛЧ, а хавбека Гжегожа Крыховяка – ветераном.

Все новости
Широков: «Хотел ударить Данченкова в живот, но промахнулся»
Вчера, 20:14 Комментарии24
В «Валенсии» снова полыхает: Кондогбиа раскритиковал клубное руководство и ждёт предложения от «Атлетико»
19 октябряILYA PANAEV в блоге Футбольные шалостиКомментарии5
СлухиБэйл был единственным игроком «Реала», который отказался сокращать зарплату
17 октября Комментарии12
Брюитт травмировал одноклубника, чтобы выиграть конкуренцию в «Ливерпуле»
17 октября Комментарии14
Экс-игрок «Рубина»: «Неймар — великий футболист, но ещё настоящий клоун»
16 октября Комментарии27
Драка Магуайра в Греции и удаление в матче с Данией. Большая проблема МЮ и сборной Англии
15 октябряАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 20:48
Характеристику считаю неуместной. Подозреваю, что руководствовались тем, что на офиц. сайте Зальцбурга Локомотив назвали пассажиром в этой группе
LOpp
LOpp
сегодня в 20:41
4. Выиграл все матчи в этом сезоне.

5. Четыре лучших футболиста стоят 65 млн евро.


А что в этом плохого?
LOpp
LOpp
сегодня в 20:16
Мда, твиттерная война в самом разгаре
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 20:06
Зато этот клуб может навалять по взрослому.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:05
это просто надо быть 56ом чтобы писать такое до матча...
все что надо сделать тренеру соперника - это показать эту вот никчемную афишу своим игрокам и прочитать что про них пишут... и больше ничем настраивать не надо.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 20:04
Ответочка за "пассажиров" пришла...))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:02
Это сильно сказано...интересно чем за базар ответят на поле...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:02
Как надоели эти комментаторы,непрофессиональные,болтливые,презентующие себя и свои "знания"!
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 20:01
ОШИБЛИСЬ : КИНДЕР-СЮРПРИЗ!!!ИЛИ ЕЩЕ ПРОЩЕ "ЧУДО"!!!???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:58
Вот они и наваляют им за такие слова. Никакого уважения к соперникам...
Faustello
Faustello ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 19:57
Имхо ты занимаешься демогогией, если бы его РБ с нуля, как Галицкий сделали, то да - без истории, но они просто купили клуб и вернули ему первое название со своим корпоративным префиксом РБ, а история у них достойная как ты видишь, поэтому понты Локо как то смешно воспринимаются...
RIR68
RIR68
сегодня в 19:53
у Кикнадзе совсем с головой плохо?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 19:51
Ну вот видишь сколько названий поменялось,и это по-твоему клуб с историей?!!!!!!!!!))))))))))))Вот Краснодар же тоже клуб без истории и ничего плохого в этом нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если что,я не хотел сказать ничего плохого в адрес Зальцбурга-просто это факт,что клуб без хорошей истории!!!!!!!!!!!!!!!Ну для сравнения возьми наши клубы ЦСКА и Спартак к примеру!!!!!!!!!!!!
brauning.86
brauning.86
сегодня в 19:50
Кикнадзе все дальше от футбола
Все ближе к желтому дому
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:50, ред.
Ну так-то какая-никакая, а история у "Зальцбурга" имеется. И достижения в этой истории покруче и на уровне чемпионата, и на уровне ЕК, чем у "Локомотива". Ну то такое. В сегодняшнем матче не истории клубов играть будут, а конкретные футболисты здесь и сейчас. А вообще можно бы и поэтичней высказываться о сопернике, чай сами то не "Бавария". Как обычно личное мнение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:48, ред.
О чём они ???

Полное название Football Club „Red Bull“ Salzburg
Прозвища «быки» (Die Bullen)
Основан 13 сентября 1933 (87 лет)

18 титулов только в этом веке....

И если они фарм ,то что же они в прошлом сезоне продали на 85 млн игроков не Лейпцигу а Вольфсбургу,Севилье,Боруссии и Хоффенхайму ???
galem72
galem72
сегодня в 19:48, ред.
Какое же мерзотное превью к матчу от железяк. Чего же ещё ждать, когда во главе стоит продажный и ангажировнный прокремлёвский журналюга. Зальцы, конечно, не обросли кубковой историей, но они хоть не живут за счёт налогоплательщиков Австрии.
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 19:47
Какого ты высокого мнения о своей нации! Сам себя выделяешь из "нашего стада",или предпочитаем умно,по-американски,примерно.Или по европейски-про яйца,задницу и двери...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:45
Если действительно это позиция клуба,озвученная публично,то они идут по скользкому пути "Зенита".И неумному.
Faustello
Faustello ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 19:45, ред.
Основан 13 сентября 1933 года. Является одиннадцатикратным чемпионом Австрии, трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка Австрии. Финалист Кубка УЕФА (1993/94). Полуфиналист Лиги Европы 2017/18.
1933—1942 — «СВ Зальцбург»
1942—1944 — «СВ Ильястар 04»
1944—1946 — «СВ Аустрия»
1946—1950 — «Аустрия ТСВ»
1950—1973 — «СВ Аустрия»
1973—1976 — «СВ Гернгросс Аустрия»
1976—1978 — «СВ Шпаркассе Аустрия»
1978—1997 — «Казино СВ»
1997—2005 — «СВ Аустрия»
2005—н. в. — «Ред Булл»
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:44
Почему-то не верю, что ТАК могут высказаться представители клуба. Это не только несерьёзно, это высокомерно, тупо, типично по-русски. Такими высказываниями только отталкивают от себя адекватных болельщиков. Не фанатов, а болельщиков. Боже, неужели мы такие ограниченные и, повторяю, тупые ?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:42, ред.
Очень умно, в стиле Кикнадзе: настроить против себя всех и сразу и потом на волне этой энергии ненависти спикировать в пропасть.
Faustello
Faustello ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:41
Поздравляю, теперь тебя будут цитировать народные)))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 19:40
Не,ну то что он без истории-это правда!!!!!!!!!!!!!!!!!!Про всё остальное я не в курсе!!!!!!!!!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:37
К сопернику надо относиться с уважением особенно до игры.....
Брулин
Брулин
сегодня в 19:37
Сегодня ред булл покажет ответную программочку только на поле!!
denmig
denmig
сегодня в 19:36
Обескровленный , обезглавнотренерный ,обезмиранчукнутый Локо перед матчем ещё и разогревает кровь кровожадным быкам ! - и глупо и напрасно! Сейчас ещё в депо напихают , будут после другие издёвки в ответку!
Скромнее надо быть!
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 19:35, ред.
ржу я.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:34
Что-то повеяло рекламой на Первом канале перед стыком Россия - Украина. Плохой знак.
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 19:32
Зальцбург , конечно , хорош последнее время , но у буков кэф 1 .35 на их победу. С Локомотивом что - то не то ? (я не очень слежу за РПЛ)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100