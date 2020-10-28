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Защитник «Шахтёра» Бондарь: «С Лукаку бесполезно играть в силовой борьбе»

сегодня, 09:35
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Защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

Думаю, ничья – хороший результат, так как вся команда старалась заработать очки. Очень важно, что мы заработали этот балл. Огромное спасибо всей команде. Вся команда сегодня – огромный герой. Мы достигли такого результата, потому что выполнили задачу на игру.

[о самом сложном оппоненте в матчах с «Реалом» и «Интером»] Наверное, тяжелее всего против Лукаку. С ним нужно грамотнее выбирать позицию, играть на опережение, вытыкивать мяч. С ним бесполезно играть в силовой борьбе, это трудно.

Что касается Лаутаро, то ты видишь его движения, играешь по нему. Он хороший нападающий, но не скажу, что сегодня создал какие-то проблемы.

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alex074
alex074
сегодня в 09:43, ред.
Лукаку просто скала и хорошей скоростью, не то что супер-форвард ЗЮБА
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